CERIGNOLA – Il vantaggio iniziale di Gambale aveva illuso il pubblico del “Monterisi”, facendo sperare in una serata di riscatto per l’Audace Cerignola. Ma il gol del numero 9 gialloblu al 14’ minuto è rimasto un lampo nel buio di un momento difficile. L’Atalanta Under 23 ha ribaltato il risultato imponendosi con un netto 4-2, infliggendo così la quinta sconfitta consecutiva alla formazione di mister Maiuri.

La partita sembrava essersi messa sui binari giusti per i padroni di casa, determinati a interrompere la striscia negativa. Tuttavia, la reazione degli orobici è stata travolgente: Vavassori ha firmato una doppietta, Misitano e Simonetto hanno completato l’opera, rendendo vano il secondo centro cerignolano di Emmausso, arrivato al 73’, utile solo per le statistiche.

Per la squadra del patron Grieco, la situazione in classifica si fa sempre più complicata. Con questo risultato, l’Audace rischia di chiudere il 12° turno del Girone C di Serie C addirittura in penultima posizione, in attesa del risultato del Giugliano.

Un momento nero per i gialloblu, passati in poche settimane dal sognare la zona playoff a dover fare i conti con la realtà di una classifica che ora fa paura. Servirà una reazione immediata per evitare che la crisi diventi irreversibile.

Lo riporta foggiatoday.it

Da raccolta dati, la sconfitta casalinga per 4-2 contro l’Atalanta U23 – la quinta di fila nel Girone C di Serie C – costerà la panchina al tecnico dell’Audace Cerignola Vincenzo Maiuri.