CAMPARI GROUP | NOTA STAMPA UFFICIALE - Ref. contenzioso tra Lagfin e l’amministrazione finanziaria

Nota di precisazione
Milano, 31 ottobre 2025 – In relazione agli articoli di stampa relativi al contenzioso tra Lagfin e l’amministrazione finanziaria, il Gruppo Campari precisa che la disputa non riguarda Davide Campari-Milano N.V. né il gruppo Campari. Ergo, non vi è alcuna conseguenza né per Davide Campari- Milano N.V. né per il Gruppo Campari.
Il Gruppo Campari precisa che la disputa non riguarda Davide Campari-Milano N.V. né il gruppo Campari
