Edizione n° 5872

BALLON D'ESSAI

SLANCIO // Aeroitalia inaugura il volo Foggia-Milano Malpensa: nuovo slancio per il Gino Lisa
1 Novembre 2025 - ore  09:31

CALEMBOUR

CAMPARI // Sequestro da 1,2 miliardi per la holding Campari: la Guardia di Finanza indaga su presunta evasione fiscale
31 Ottobre 2025 - ore  21:43

Home // Cronaca // CAMPARI GROUP | NOTA STAMPA UFFICIALE – Ref. contenzioso tra Lagfin e l’amministrazione finanziaria

Il Gruppo Campari precisa che la disputa non riguarda Davide Campari-Milano N.V. né il gruppo Campari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

Nota di precisazione
Milano, 31 ottobre 2025 – In relazione agli articoli di stampa relativi al contenzioso tra Lagfin e l’amministrazione finanziaria, il Gruppo Campari precisa che la disputa non riguarda Davide Campari-Milano N.V. né il gruppo Campari. Ergo, non vi è alcuna conseguenza né per Davide Campari- Milano N.V. né per il Gruppo Campari.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

