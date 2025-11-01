Foggia, il volo per Milano non parte: la rabbia dei viaggiatori bloccati in aeroporto

Mattinata complicata, quella di sabato 1° novembre, all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, dove il volo diretto a Milano Malpensa, previsto in partenza alle 8:20, è rimasto a terra a causa di un problema tecnico all’aeromobile.

La direzione dello scalo ha inizialmente comunicato un ritardo di due ore e quaranta minuti, in attesa dell’arrivo di un aereo sostitutivo da Roma, ma l’attesa si è poi prolungata fino a tre ore e cinquanta minuti, alimentando malumori e proteste tra i viaggiatori.

Durante la lunga attesa in aerostazione, i passeggeri hanno lamentato informazioni frammentarie e scarse comunicazioni ufficiali. Nonostante le rassicurazioni fornite da Vasile, responsabile operativo della compagnia, che ha garantito la partenza del volo nel corso della giornata, tra i presenti è cresciuto lo scetticismo circa la reale possibilità di decollo.

L’inconveniente, seppur di natura tecnica e non legato a questioni di sicurezza, ha riacceso il dibattito sulla gestione dei collegamenti da e per l’aeroporto di Foggia, da poco tornato operativo con collegamenti nazionali regolari.

Una mattinata di disagi che, inevitabilmente, ha lasciato l’amaro in bocca ai tanti foggiani e viaggiatori in partenza, costretti a trascorrere ore di incertezza tra annunci, rinvii e attese.