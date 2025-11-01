GOOD MORNING, GOOD LUCK, STATO – Puntata Speciale (1-2 novembre 2025)

L’INCHIESTA / Sequestro da 1,2 miliardi di euro per l’holding Campari: indagine per presunta evasione fiscale

La Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro da 1,2 miliardi di euro nei confronti dell’holding Campari, nell’ambito di un’inchiesta su presunta evasione fiscale internazionale. Il provvedimento, disposto dalla Procura di Milano, riguarda beni e disponibilità riconducibili alla società e ai suoi vertici. Tutti i dettagli e gli approfondimenti nell’inchiesta pubblicata su StatoQuotidiano.it, in prima pagina.

Tragedia nella notte: muore un poliziotto durante un inseguimento

Una notte di sirene, fari lampeggianti e dramma sulle strade del Napoletano.

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarati, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Statale 18, nel territorio di Torre del Greco, durante un servizio di pattugliamento.

A darne notizia è stata la Questura di Napoli. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica esatta del tragico evento.

Foggia, Rione Candelaro: disordini nella notte di Halloween, identificati 15 minorenni

Momenti di tensione nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre nel quartiere Candelaro di Foggia. La Polizia ha identificato 15 minorenni dopo episodi di disordine pubblico e vandalismo.

Approfondimento e testimonianze su StatoQuotidiano.it nella sezione Cronaca.

Bari–Foggia, tragedia sulla statale 16

Secondo una prima ricostruzione, un 25enne sarebbe stato travolto e ucciso da un’auto mentre cercava di prestare aiuto a un automobilista in difficoltà. Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica del tragico incidente avvenuto nella notte.

Atto vandalico su pullman della Metauro: condanna della FP CGIL

La Segretaria Generale della FP CGIL ha espresso ferma condanna per il grave episodio che ha coinvolto un pullman di linea Metauro diretto al Policlinico di Foggia e trasportante infermieri in servizio da San Giovanni Rotondo. Il mezzo è stato oggetto di un atto vandalico, attualmente al vaglio degli investigatori.

Macabro ritrovamento nel torrente Carapelle

Macabro ritrovamento nelle campagne tra Zapponeta e Cerignola: è stato scoperto un corpo in avanzato stato di decomposizione nel torrente Carapelle, non lontano dai luoghi legati al caso “Alma Dannata”. Indagini in corso.

Approfondimento nel dossier su StatoQuotidiano.it.

Attualità / Solidarietà – Appuntamento con AIRC

L’8 e 9 novembre 2025, anche Manfredonia parteciperà all’iniziativa “Cioccolatini per la ricerca”, promossa da AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. In piazza Stella, sarà possibile sostenere la ricerca acquistando i cioccolatini solidali. Intervista al prof. Rosario Facciorusso, referente AIRC, su StatoQuotidiano.it.

Economia / Pesca

È ufficiale: il Consorzio Molluschi Nord Gargano, riunitosi presso gli Uffici dell’Autorità Marittima di Rodi Garganico, ha confermato la possibilità di pesca delle vongole nel compartimento di Manfredonia.

Una decisione accolta con favore dagli operatori del settore.

Politica / Regionali

A Manfredonia, il 3 novembre si procederà alla nomina degli scrutatori per le elezioni regionali.

Nel frattempo, Rossella Falcone (PD), consigliera di Acquedotto Pugliese, imprenditrice ed ex assessore al Turismo e vicesindaco di Vieste, annuncia la sua candidatura al Consiglio regionale:

Eventi / Cultura e Tradizione

“Natale, perché” – Viaggio tra le parrocchie di Manfredonia

A cura di Daniele Pio Ussato e Daniele Catalano, il progetto “Natale, perché” accompagnerà i lettori alla scoperta del senso più autentico del Natale.

Santa Claus Show: il Natale arriva a Manfredonia

Con il tour di StatoQuotidiano.it, a cura di Nicola Rosciano, Stefania Consiglia Troiano e Daniele Catalano.

Tutti i dettagli del programma sul sito ufficiale.

Frase del giorno

“Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.” (Ricomincio da tre)

Buon compleanno a Raffaele “Lello” Arena

Nato a Napoli il 1° novembre 1953, cabarettista, attore, regista, sceneggiatore, fumettista e conduttore televisivo, è stato tra gli esponenti principali della nuova comicità napoletana con il gruppo La Smorfia, insieme a Massimo Troisi ed Enzo Decaro.

A cura della redazione di StatoQuotidiano.it – Edizione speciale “Good Morning, Good Luck, Stato” (1-2 novembre 2025)