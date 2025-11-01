MANFREDONIA (FG) – Quella che dovrebbe essere una serata di allegria, colori e divertimento per i più piccoli, si è trasformata, per alcuni commercianti della città, in un momento di disagio e esasperazione. Anche quest’anno, nella notte di Halloween, diversi titolari di attività hanno denunciato situazioni di invadenza e prepotenza, da parte di gruppi di bambini e genitori impegnati nel tradizionale “dolcetto o scherzetto”.
Molte attività, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbero state costrette a restare chiuse o a limitare gli ingressi a causa del comportamento insistente e disordinato di alcuni partecipanti alla festa. “Non si tratta di demonizzare una ricorrenza che ormai fa parte del costume contemporaneo – spiegano alcuni esercenti – ma di chiedere un po’ di rispetto e buon senso”.
“Prepotenze e invasioni, a volte incoraggiate dagli adulti”
Il disagio, raccontano i commercianti, non riguarda tanto i bambini, quanto alcuni genitori che, anziché contenere l’entusiasmo dei più piccoli, sembrano incoraggiarli ad accumulare dolci e caramelle come trofei. “Abbiamo assistito a scene in cui mamme e papà, anch’essi travestiti, spingevano i figli a riempire i secchielli fino all’orlo, esibendo poi il bottino come un premio – racconta un negoziante del centro storico –. Il problema non è la festa in sé, ma l’assenza di regole e il mancato rispetto per chi lavora”.
Molti esercenti sottolineano come l’afflusso incontrollato di gruppi numerosi crei anche problemi di ordine pubblico e di sicurezza, soprattutto nelle vie più strette del centro cittadino, dove il passaggio pedonale è ridotto e la viabilità viene spesso rallentata.
“Non è un attacco alla festa, ma un appello al buonsenso”
Il tono delle critiche, in realtà, non vuole essere una crociata contro Halloween, ma una richiesta di regolamentazione. “Non vogliamo vietare nulla, ma stabilire delle regole di convivenza civile – afferma un cittadino –. Se un commerciante non aderisce alla festa o non ha predisposto caramelle da distribuire, è ingiusto che venga insultato o preso di mira con scherzi di cattivo gusto. La libertà di festeggiare deve convivere con la libertà di chi lavora”.
Alla luce degli episodi di quest’anno, si fa sempre più strada l’idea di un intervento da parte dell’amministrazione comunale. Diversi cittadini auspicano che il sindaco di Manfredonia possa valutare, per il prossimo anno, l’emissione di un’ordinanza specifica che disciplini lo svolgimento della serata del 31 ottobre.
L’obiettivo non sarebbe quello di limitare la festa, ma di definire orari, spazi e modalità di svolgimento, come già avviene in molte altre città italiane, dove le amministrazioni comunali hanno stabilito che il “dolcetto o scherzetto” possa essere praticato solo in alcune fasce orarie e nel rispetto delle attività commerciali.
l confine tra festa e caos è sottile, e sta a ciascuno – genitori, scuole, istituzioni e cittadini – mantenere vivo il senso del rispetto reciproco. “Non vogliamo spegnere il sorriso dei bambini – conclude un esercente – ma restituire dignità e serenità a chi lavora e vive la città. Una semplice regola comune può trasformare Halloween in una vera festa per tutti”.
7 commenti su "Halloween a Manfredonia, tra festa e disagi: “Serve un regolamento comunale per tutelare commercianti e decoro”"
