Macabro ritrovamento nel torrente Carapelle. Molto vicino a luogo omicidi ad Alma Dannata

Zapponeta – Manfredonia, 1 novembre 2025. Un nuovo, inquietante capitolo si aggiunge alla cronaca nera del territorio tra Zapponeta e Manfredonia.

Come anticipato da StatoQuotidiano.it, nella mattinata di ieri, 31 ottobre 2025, in località Alma Dannata, un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel letto del torrente Carapelle. A fare la scoperta sarebbe stato un passante, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e i referenti della Polizia Locale di Zapponeta. Il cadavere, ridotto ormai a resti irriconoscibili, si trovava tra la vegetazione e i detriti accumulati dal corso d’acqua, in un tratto isolato.

Secondo i primi accertamenti medico-legali, la morte risalirebbe a diversi mesi fa.

Il corpo, probabilmente trascinato dalle correnti o rimasto occultato in un’ansa del torrente, sarebbe rimasto a lungo in quell’area prima di essere rinvenuto. L’ispezione cadaverica, già conclusa presso l’obitorio dell’ospedale di Cerignola su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovrà fornire ulteriori elementi per stabilire con precisione la causa del decesso e, soprattutto, l’identità della vittima.

Gli investigatori stanno ora concentrando le indagini sui numerosi casi di scomparsa registrati negli ultimi mesi nel Foggiano e nelle zone limitrofe. Non si esclude che il corpo appartenga a un uomo di cui si erano perse le tracce tra la primavera e l’estate scorse.

L’esame del Dna, che sarà disposto nei prossimi giorni, sarà decisivo per dare un nome al cadavere. Contestualmente, gli inquirenti stanno verificando eventuali collegamenti con episodi di violenza avvenuti in passato nella stessa area.

Un luogo segnato da sangue e misteri

La località Alma Dannata non è nuova a ritrovamenti e fatti di cronaca nera. Proprio a poche centinaia di metri dal punto in cui è stato scoperto il corpo, nel marzo 2022, si consumò un duplice omicidio che scosse l’intera comunità: furono uccisi Gerardo e Pasquale Davide Cirillo (padre e figlio) e anche il manfredoniano Giuseppe Ciociola. Per il primo duplice omicidio (i Cirillo) è già stato condannato all’ergastolo Giuseppe Rendina, di Trinitapoli, ritenuto responsabile dell’eccidio (mentre è in corso il procedimento penale per la morte di Ciociola).

L’area, una zona rurale compresa tra Zapponeta e la bassa valle del Carapelle, è da anni teatro di episodi criminali, legati in parte alle dinamiche del controllo del territorio agricolo e, secondo alcune indagini, a interessi malavitosi radicati nel Basso Tavoliere.

L’ipotesi di una morte accidentale o naturale resta tuttavia aperta, in attesa dei risultati dell’autopsia. Il luogo del ritrovamento, isolato e difficilmente accessibile, potrebbe aver favorito il prolungato occultamento della salma. Le condizioni meteorologiche e le piene del torrente nei mesi scorsi avrebbero inoltre contribuito a spostare i resti o a renderne difficile l’individuazione.

Nei prossimi giorni, l’attività investigativa si concentrerà sul confronto dei dati raccolti con le denunce di scomparsa presenti nelle banche dati nazionali. Solo allora sarà possibile capire se il corpo appartiene a una persona già cercata dalle autorità o se si tratta di un caso ancora sconosciuto.

In attesa dei risultati dell’autopsia, resta il mistero di un nuovo cadavere nel torrente Carapelle, un luogo che sembra non smettere di restituire segni inquietanti del suo passato.