Manfredonia, il 3 novembre la nomina degli scrutatori per le elezioni regionali

Manfredonia, 1 novembre 2025 – È stata convocata per lunedì 3 novembre alle ore 11:30, presso la sede del Comune di Manfredonia, la Commissione elettorale comunale che procederà alla nomina degli scrutatori destinati agli uffici elettorali di sezione per le prossime elezioni regionali.

L’appuntamento si terrà in pubblica adunanza, come previsto dalle normative vigenti in materia elettorale. La riunione segue il decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia, n. 512 del 24 settembre 2025, che ha indetto i comizi per il rinnovo degli organi elettivi fissando le elezioni per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.

La convocazione è stata ufficializzata dal sindaco di Manfredonia, dott. Domenico La Marca, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali che regolano la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché alla legge sull’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

L’incontro rappresenta un passaggio fondamentale in vista del voto regionale, con il quale i cittadini pugliesi saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale.

A cura di Michele Solatia.