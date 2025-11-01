"NATALE, PERCHE'"

"Natale, perché". Viaggio tra le parrocchie di Manfredonia alla ricerca del senso più autentico del Natale

Con la conduzione di Daniele Pio Usato e la direzione creativa e tecnica di Daniele Catalano — riprese, montaggio, sceneggiature e direzione artistica — nasce “Natale, perché”, il nuovo programma di StatoQuotidiano.it che ci accompagnerà nel cammino verso il Natale.

L’obiettivo è semplice ma profondo: riscoprire il significato autentico del Natale attraverso le voci di chi lo vive ogni giorno nella fede e nella comunità. Un viaggio tra le parrocchie di Manfredonia, con interviste ai parroci, ai fedeli e ai volontari, per raccontare come ogni comunità si prepara alla festa più luminosa dell’anno.

Ogni puntata sarà una finestra sul cuore della città: i cori parrocchiali che provano le melodie della Notte Santa, i presepi artigianali realizzati con dedizione, le iniziative di solidarietà, e soprattutto le parole dei sacerdoti, che ci aiuteranno a comprendere cosa significhi oggi “attendere il Natale”.

Il programma, firmato StatoQuotidiano.it, sarà un’occasione per riscoprire la dimensione spirituale e comunitaria di un tempo che spesso riduciamo a luci e regali, ma che rimane, nel profondo, un momento di rinascita.

“Non c’è Natale senza attesa, senza silenzio, senza incontro” – spiega Daniele Pio Usato, ideatore e conduttore del format – “Vogliamo raccontare questa attesa con gli occhi della nostra città.”

“Natale, perché” andrà in onda nelle settimane che precedono il 25 dicembre, con un linguaggio semplice, poetico e vicino alla gente.