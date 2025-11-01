San Marco in Lamis, tentato atto vandalico in Villa Comunale

SAN MARCO IN LAMIS (FG) – Ennesimo episodio di vandalismo nella città dei due conventi. Ignoti, nella serata di ieri, avrebbero tentato di appiccare il fuoco a una panchina all’interno della Villa Comunale, provocando l’ennesimo danneggiamento a uno degli spazi pubblici più frequentati del centro cittadino.

Il gesto, segnalato questa mattina da alcuni residenti, ha suscitato indignazione e amarezza tra i cittadini, già scossi da un precedente episodio di bullismo avvenuto pochi giorni fa in Piazza Madonna delle Grazie.

Una nostra lettrice, attraverso una mail giunta in redazione, ha voluto denunciare l’accaduto con parole dure: «Ormai la Villa Comunale è nelle mani di vandali a cui tutto è permesso, tutto si può fare quando mancano i controlli di chi dovrebbe tutelare il Patrimonio e l’Ambiente del nostro territorio. Capodanno è già arrivato e non solo! Il degrado è sotto gli occhi di tutti. Il finanziamento per le telecamere di sicurezza che fine ha fatto?».

Le sue parole riflettono il malessere diffuso di una comunità che chiede più controlli e sicurezza nelle aree pubbliche, soprattutto in spazi destinati a famiglie, bambini e anziani. Al momento non si conoscono i responsabili del gesto.

Le autorità locali, secondo quanto si apprende, starebbero valutando il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza per contrastare il crescente fenomeno degli atti vandalici che da tempo minano il decoro urbano e la vivibilità degli spazi comuni.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla necessità di preservare e valorizzare il patrimonio cittadino, troppo spesso vittima di inciviltà e incuria.

