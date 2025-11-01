Santa Claus Show: il Natale arriva a Manfredonia con il tour di StatoQuotidiano.it. Ecco come partecipare

MANFREDONIA – È tempo di festa, sorprese e magia con il “Santa Claus Show”, il nuovo programma firmato StatoQuotidiano.it, ideato per accompagnare i cittadini e i lettori in un viaggio emozionante tra luci, premi, quiz e regali fino alla vigilia di Natale.

A guidare il pubblico tra divertimento e spirito natalizio ci saranno Nicola Rosciano e Stefania Consiglia Troiano, duo frizzante e ironico che porterà la loro energia nelle strade, tra la gente e nei locali di Manfredonia.

Alla regia, alla direzione artistica, alla sceneggiatura, alle riprese e al montaggio c’è la creatività e l’esperienza di Daniele Catalano, garanzia di uno spettacolo curato nei dettagli, con ritmo, emozione e tanta qualità visiva.

Il “Santa Claus Show” non è solo intrattenimento: è anche un percorso tra le eccellenze locali, con tappe in attività commerciali, ristoranti e spazi cittadini che partecipano al racconto del Natale a Manfredonia.

In ogni puntata ci saranno ospiti, quiz, giochi e premi, con la possibilità per il pubblico di vincere fantastici regali e vivere in prima persona la magia delle feste.

Come partecipare, tanti premi in palio

Partecipare al Santa Claus Show è semplice e gratuito.

I cittadini e i lettori di StatoQuotidiano.it possono prendere parte al programma inviando via Messenger o WhatsApp il link dell’articolo ufficiale del programma pubblicato su StatoQuotidiano.it al numero WhatsApp di StatoQuotidiano.it (388.3536507).

Tutti possono partecipare: basta un messaggio e un sorriso per entrare a far parte dello show più natalizio dell’anno!

Il “Santa Claus Show” sarà in giro per Manfredonia fino alla Vigilia di Natale, portando ogni giorno l’atmosfera delle feste nei luoghi simbolo della città. Un progetto che unisce informazione, spettacolo e comunità, per vivere insieme la magia del Natale con il calore e la partecipazione di tutti.

Segui tutte le puntate

Tutte le puntate del Santa Claus Show saranno disponibili su StatoQuotidiano.it e sui canali social ufficiali.

Restate connessi per scoprire le tappe, i protagonisti e tutte le sorprese in arrivo!

“Santa Claus Show” – Il Natale è uno spettacolo, firmato StatoQuotidiano.it.