Edizione n° 5871

BALLON D'ESSAI

SLANCIO // Aeroitalia inaugura il volo Foggia-Milano Malpensa: nuovo slancio per il Gino Lisa
1 Novembre 2025 - ore  09:31

CALEMBOUR

CAMPARI // Sequestro da 1,2 miliardi per la holding Campari: la Guardia di Finanza indaga su presunta evasione fiscale
31 Ottobre 2025 - ore  21:43

Home // Cronaca // Tenta di strangolare una donna in una Rsa a Bari, arrestato

CRONACA Tenta di strangolare una donna in una Rsa a Bari, arrestato

L'uomo, un altro paziente della struttura, è finito in carcere

Tenta di strangolare una donna in una Rsa a Bari, arrestato

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un uomo di 55 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri per aver tentato di strangolare una sua coetanea.

L’episodio risale al pomeriggio di ieri. I due, entrambi residenti in una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Bari – e a quanto si apprende con problemi di salute – avrebbero avuto una discussione culminata nel tentativo dell’uomo di soffocare la donna stringendole le mani attorno al collo.

A evitare il peggio è stato l’intervento del personale della struttura. La vittima, portata in ospedale, è stata visitata dai medici e poi dimessa: le sue condizioni sono buone.

Lo riporta l’ANSA

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi." Tiziano Terzani

