Torre del Greco, tragedia nella notte: un poliziotto muore nello schianto con un Suv, grave il collega

Notte di sangue a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un violento incidente stradale avvenuto intorno alle due di notte, lungo la strada che collega la Litoranea a via Nazionale, è costato la vita ad Aniello Scarpati, 47 anni, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato locale. Gravemente ferito il collega Ciro Cozzolino, ricoverato in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la volante sulla quale viaggiavano i due agenti è stata centrata in pieno da una Bmw X4, con sei persone a bordo, che avrebbe invaso la corsia opposta ad alta velocità. L’impatto è stato devastante: l’auto di servizio è stata sbalzata per diversi metri e si è ribaltata, finendo in un vallone di terreno. Scarpati è morto sul colpo, mentre il collega è rimasto intrappolato tra le lamiere prima di essere soccorso dai vigili del fuoco.

A bordo del Suv, risultato noleggiato, viaggiavano sei persone, tra cui un 28enne di Ercolano, intestatario del contratto e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alle armi. Dopo lo schianto, l’uomo è fuggito a piedi e al momento risulta irreperibile. Feriti in modo lieve gli altri cinque occupanti, tra cui una 17enne, due minorenni di 13 anni e un 46enne di Portici con precedenti per truffa. Subito dopo l’incidente, alcuni di loro si sarebbero allontanati a bordo di una Fiat 500X rossa, arrivata pochi minuti dopo lo schianto, per poi presentarsi al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Lì gli agenti hanno identificato tre dei passeggeri coinvolti, mentre continuano le ricerche per rintracciare gli altri due.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, i soccorritori del 118 e il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che ha seguito personalmente i rilievi. Le indagini puntano a chiarire la dinamica e la velocità del Suv, nonché a verificare eventuali responsabilità penali a carico del conducente in fuga. La Bmw, stando agli accertamenti, procedeva a forte andatura e avrebbe improvvisamente perso il controllo in un tratto rettilineo, invadendo la corsia opposta.

La morte di Aniello Scarpati, padre di tre figli e residente a Ercolano, ha suscitato profonda commozione nel corpo di polizia e tra i cittadini. Era un agente esperto, stimato per professionalità e dedizione, che stava svolgendo un servizio di pattugliamento ordinario al momento dell’incidente.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un telegramma indirizzato al Capo della Polizia Vittorio Pisani, ha espresso «profonda tristezza» per la tragedia:

«Esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione».

Messaggi di cordoglio sono giunti anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha ricordato il sacrificio del poliziotto “morto mentre serviva lo Stato”, e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha definito l’accaduto “un drammatico monito del rischio quotidiano che gli uomini e le donne della Polizia affrontano per garantire sicurezza e legalità”.

Nel frattempo, continuano senza sosta le ricerche del conducente fuggitivo, ritenuto la chiave per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona e i tabulati telefonici dei passeggeri del Suv.

Torre del Greco si è svegliata in lutto: il nome di Aniello Scarpati si aggiunge alla lunga lista di servitori dello Stato caduti in servizio, vittime del senso del dovere e di un destino tragico e improvviso.