Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a pescare nell’areale marittimo antistante la località di Foce Aloisa e nell’area prospicente la costa sud di Manfredonia finalizzata ad individuare n. 3 imbarcazioni, aperto a tutte le imprese le cui unità sono autorizzate con la draga idraulica del Compartimento di Manfredonia.

È giunto a questa conclusione l’organo direttivo del Consorzio Molluschi Nord Gargano riunitosi presso gli Uffici dell’Autorità Marittima di Rodi Garganico stante la accertata possibilità di pesca in una limitata aerea del Compartimento. Un vero e proprio concorso già utilizzato dal Consorzio nel recente passato in perfetta aderenza agli obiettivi fissati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha affidato al Consorzio Molluschi Nord Gargano la gestione e la tutela della risorsa molluschi nel Compartimento di Manfredonia.

Le imprese dovranno possedere almeno i seguenti minimi requisiti: 1) licenza di pesca in corso di validità; 2) non aver commesso infrazioni gravi accertate in via definitiva dall’Autorità Marittima; 3) essere dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare; ovviamente nella procedura sarà considerato quale titolo preferenziale l’adesione dell’impresa al Consorzio Molluschi Nord Gargano.

Le domande potranno essere presentate fino alleore 12 di giovedì 6 novembre all’indirizzo pec del Consorzio. La Delibera della manifestazione di interesse a pescare e il modello di domanda sono reperibili sul sito www.cogevoitaliani.eu

È una importante iniziativa sottolinea il Presidente del Consorzio Giuseppe Di Rita che “mette le imprese del comparto tutte sullo stesso piano dando possibilità a chi lo ritiene conveniente, di partecipare alla selezione per l’individuazione delle imbarcazioni, che pur attraverso un limitato sforzo di pesca in termini di giornate di attività e quantitativi di cattura potranno guadagnare qualcosa”.

Di grande rilevanza e di notevole significato assumono le decisioni prese, anche per Walter Graziani, Direttore Generale dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi che, in qualità di Direttore del Consorzio Molluschi Nord Gargano, ha confermato come “le intelligenti e coraggiose misure di gestione che sono state deliberate dimostrano il concreto impegno del gruppo dirigente del Consorzio per la salvaguardia delle risorse marine a conferma di un diligente lavoro necessario per garantire il non sempre facile equilibrio tra le esigenze economiche del settore e la necessità di preservare l’ambiente marino”.

Lo riportano GIUSEPPE DI RITA e WALTER GRAZIANI.