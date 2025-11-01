Edizione n° 5871

BALLON D'ESSAI

SLANCIO // Aeroitalia inaugura il volo Foggia-Milano Malpensa: nuovo slancio per il Gino Lisa
1 Novembre 2025 - ore  09:31

CALEMBOUR

CAMPARI // Sequestro da 1,2 miliardi per la holding Campari: la Guardia di Finanza indaga su presunta evasione fiscale
31 Ottobre 2025 - ore  21:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Ufficiale. “Possibilità di pesca delle vongole nel compartimento di Manfredonia”

ECONOMIA Ufficiale. “Possibilità di pesca delle vongole nel compartimento di Manfredonia”

Un vero e proprio concorso già utilizzato dal Consorzio nel recente passato in perfetta aderenza agli obiettivi

Manfredonia, torna la pesca delle vongole: via libera per quattro pescherecci

MANFREDONIA - VONGOLE, ARCHIVIO (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a pescare nell’areale marittimo antistante la località di Foce Aloisa e nell’area prospicente la costa sud di Manfredonia finalizzata ad individuare n. 3 imbarcazioni, aperto a tutte le imprese le cui unità sono autorizzate con la draga idraulica del Compartimento di Manfredonia.

È giunto a questa conclusione l’organo direttivo del Consorzio Molluschi Nord Gargano riunitosi presso gli Uffici dell’Autorità Marittima di Rodi Garganico stante la accertata possibilità di pesca in una limitata aerea del Compartimento. Un vero e proprio concorso già utilizzato dal Consorzio nel recente passato in perfetta aderenza agli obiettivi fissati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha affidato al Consorzio Molluschi Nord Gargano la gestione e la tutela della risorsa molluschi nel Compartimento di Manfredonia.

Le imprese dovranno possedere almeno i seguenti minimi requisiti: 1) licenza di pesca in corso di validità; 2) non aver commesso infrazioni gravi accertate in via definitiva dall’Autorità Marittima; 3) essere dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare; ovviamente nella procedura sarà considerato quale titolo preferenziale l’adesione dell’impresa al Consorzio Molluschi Nord Gargano.

Le domande potranno essere presentate fino alleore 12 di giovedì 6 novembre all’indirizzo pec del Consorzio. La Delibera della manifestazione di interesse a pescare e il modello di domanda sono reperibili sul sito www.cogevoitaliani.eu

È una importante iniziativa sottolinea il Presidente del Consorzio Giuseppe Di Rita che “mette le imprese del comparto tutte sullo stesso piano dando possibilità a chi lo ritiene conveniente, di partecipare alla selezione per l’individuazione delle imbarcazioni, che pur attraverso un limitato sforzo di pesca in termini di giornate di attività e quantitativi di cattura potranno guadagnare qualcosa”.

Di grande rilevanza e di notevole significato assumono le decisioni prese, anche per Walter Graziani, Direttore Generale dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi che, in qualità di Direttore del Consorzio Molluschi Nord Gargano, ha confermato come “le intelligenti e coraggiose misure di gestione che sono state deliberate dimostrano il concreto impegno del gruppo dirigente del Consorzio per la salvaguardia delle risorse marine a conferma di un diligente lavoro necessario per garantire il non sempre facile equilibrio tra le esigenze economiche del settore e la necessità di preservare l’ambiente marino”.

Lo riportano GIUSEPPE DI RITA e WALTER GRAZIANI.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.