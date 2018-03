Bari, arrestato pregiudicato sorpreso con droga nel microonde

Di:

Bari – ENNESIMO arresto dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro, nella mattinata di ieri. Questa volta, a finire in manette un pregiudicato di Carbonara, che deteneva presso la propria abitazione, all’interno di un forno a microonde, circa 180 grammi di hashish, di cui una parte già confezionata in dosi pronte per il mercato dello spaccio. L’uomo, Lorenzo Di Fonte, classe 1958, già noto per i suoi precedenti specifici, è stato sorpreso nei pressi di un luogo solitamente frequentato da giovani, sul Lungomare di Bari. A quel punto è scattato il controllo e la perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire una dose di hashish e la somma in contanti di circa 300 euro. La successiva attività di polizia giudiziaria estesa anche all’abitazione, ove l’interessato risiede con la famiglia, ha consentito di rinvenire complessivamente 170 gr. della medesima sostanza, nascosta nel forno a microonde presente in cucina. Al termine dell’attività per il 51enne si sono aperte le porte della Casa Circondariale, dove tuttora si trova in attesa dell’udienza di convalida a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la somma di denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro, in quanto corpo e provento del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, che rientra nell’ambito della stringente attività antidroga posta in essere dall’Arma nel capoluogo pugliese, testimonia inequivocabilmente la tendenza dell’ultimo periodo, che vede il mercato degli stupefacenti una delle fonti di principale guadagno per le organizzazioni criminali del capoluogo.