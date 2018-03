Debito milionario, chiusa la clinica San Michele, stop ricoveri

Di:

Foggia/Manfredonia – DA ieri, 30 novembre, la Casa di cura San Michele ha dismesso tutti i ricoveri con chiusura relativa dei reparti. E’ quanto riferiscono fonti vicine all’ambiente.Lo stop sarebbe arrivato dal personale medico e paramedico ( complessivamente si parla di 33/34 dipendenti sotto contratto con la Daunia Medica Spa, gestrice della clinica privata, una decina in Cig su rotazione ) dopo l´incontro di ieri mattina con, ex direttore generale Riuniti di Foggia, attuale consulente di, co-amministratore della Daunia Medica.I dipendenti sarebbero in attesa di due mensilità (ottobre-novembre) preoccupati in primo luogo per la situazione debitoria emersa: si parla di “1.700.000 euro di debiti, con costi del personale pari a 1.400.000 euro”.Da ieri sera, 30 novembre, la clinica ( con reparti di lungodegenza e geriatria, il primo già sospeso ) non accetta dunque più ricoveri, con alcuni dipendenti ancora nella struttura per lo svolgimento delle funzioni amministrative. La società continuerebbe a ricevere “ricorsi per decreti ingiuntivi”, in primis dai fornitori.“L’epilogo conferma i numerosi errori di gestione intercorsi negli anni. A pagarne le conseguenze? I lavoratori”, dice un ex dipendente a Stato.Il sindaco: “la situazione è davvero complessa; resto fermo agli impegni assunti in prefettura dalle parti “.Il 13 novembre si era svolto infatti un incontro in Prefettura a Foggia tra il Direttore Generale dell’Asl, il Sindaco di Manfredonia,il proprietario della clinicaIl proprietario della Clinica “San Michele”, Potito Salatto, era intervenuto facendo rilevare che “al netto delle vicende giudiziarie che sono in corso ed il quale esito sarà tutto da verificare, sono stati fin qui totalmente disattesi gli accordi formali presi con la Regione in un tavolo al quale erano presenti Vincenzo Pomo, Direttore di area dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese, l’Assessore Regionale alle Politiche dalla Salute, Ettore Attolini ed il Direttore Generale dell’ASL foggiana, Attilio Manfrini“.“Gli accordi prevedevano l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura nella fascia B invece della fascia C dove è attualmente collocata; la riduzione per legge del 10% dei posti letto delle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe comportato il passaggio dai 35 di cui disponeva la Clinica a 31, tutti destinati alla geriatria eliminando la lungodegenza (dismessa); l’aggiunta di un modulo costituito da 20 posti letto e destinato ai malati di Alzheimer; la possibilità di aprire un poliambulatorio aggiuntivo. Salatto ha fatto notare che se la Regione riuscirà a tenere fede agli impegni assunti ci sarà la possibilità per la proprietà di riassumere i nuovi dipendenti in cassa integrazione, riportando così l’organico complessivo a 38 unità lavorative. L’occasione è stata propizia per rimarcare come manchino all’appello, nel periodo riferito tra il 2011 ed il 2012, circa 900 mila euro che la ASL non ha ancora provveduto ad accreditare alla Casa di Cura ‘San Michele’ e che, a dire di Salatto, pesano in maniera determinante sugli stipendi dei dipendenti”.g.defilippo@statoquotidiano.it