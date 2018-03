Presepe Vivente a Rignano Garganico

Di:

Roma. Il piccolo centro medievale nel cuore del Parco Nazionale del Gargano é pronto a far rivivere la tradizione del Presepe degli anni ’30 nei giorni 19 (per le scolaresche), 26 e 27 dicembre e il 6 gennaio. Il progetto Presepe Vivente nasce nel 1998, quando l’istituto scolastico “San Giovanni Bosco” lo mise in scena per la prima volta, al fine di mostrare la vita contadina e gli antichi mestieri. Crescendo ha coinvolto un numero sempre maggiore di comparse e addetti ai lavori registrando un numero elevatissimo di visitatori tanto da classificarlo tra i Presepi Viventi più grandi e longevi del Sud-Italia. Cambio della guardia alla guida del Comitato, il presidente Luciano Draisci cede il posto a Giuseppe Palladino. “Le edizioni che si sono susseguite negli anni – ha esordito il neo eletto – sono state tutte guidate da presidenti capaci e legati al territorio e alla tradizione. Intendo ringraziare Luciano per l’ottimo lavoro eseguito e m’impegno a continuarlo con la stessa passione”. E anche il presidente uscente Luciano Draisci ringrazia di cuore il direttivo, le comparse e i volontari che lo hanno sostenuto e accompagnato e augura un buon lavoro a tutti. Lo scorso anno il Presepe Vivente di Rignano Garganico è stato capofila nella candidatura della Rete dei Presepi di Puglia, un progetto dell’Assessorato al Tirismo, Cultura e Mediterraneo della Regione Puglia, accogliendo una folta delegazione di giornalisti e tour operator provenienti da tutta la regione.

Inoltre anche in questa edizione, si rinnova il gemellaggio con il Presepe Vivente di Deliceto e con Canosa.

Il Presepe gode del sostegno del Comune di Rignano Garganico, del Parco Nazionale del Gargano e delle tante associazioni di volontariato e aziende private che con tenacia si danno da fare per la buona riuscita della manifestazione.

19 dicembre ore 10,00 – 13,00

26 e 27 dicembre ore 16,00 – 21,00

6 gennaio ore 16,00 – 21,00

