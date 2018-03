Ghoulam “Contro l’Inter partita difficile e importantissima”

Di:

Milano. “Domani giocheremo una partita difficile ed importantissima. Vogliamo riassaporare il gusto della vittoria e daremo tutto per regalare una gioia al San Paolo”. Faouzi Ghoulam, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, esprime chiaramente il desiderio del Napoli di disputare una grande gara contro l’Inter domani sera. “Non siamo stati molto premiati sinora, abbiamo offerto buone prestazioni ma sono arrivati risultati non sempre positivi. Abbiamo una gran voglia di recuperare punti per il vertice della classifica e la gara contro l’Inter sarà fondamentale anche per questo. Sappiamo che affronteremo un avversario di grande forza e qualità, in campo ci saranno tante piccole sfide individuali, ma sarà decisivo l’apporto della squadra. Daremo tutto sin dall’inizio e sarà importante per noi la spinta dei nostri tifosi che anche domani ci daranno una grande mano”.

Prima l’Inter poi il Benfica: “Sì, ci giochiamo moltissimo in chiave stagionale, però adesso la testa è solo sul match di domani. Per noi il campionato ha un altissimo valore, vogliamo tornare in alto e servirà una prestazione di alto livello. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi, sinora ci è mancata un po’ di fortuna nella fase conclusiva ma creiamo tante palle gol e prima o poi verremo premiati per il gioco che stiamo esprimendo”.

Ci sarà Gabbiadini dal primo minuto: “Manolo ha tutta la fiducia e la stima del gruppo. E’ un attaccante fortissimo ed un ragazzo splendido. Sta facendo bene e dimostrerà il suo valore anche domani. Puntiamo molto su di lui anche per chiudere bene quest’anno solare che ci ha visti protagonisti nella scorsa stagione e che vogliamo proseguire sulla stessa strada per crescere ancora”.