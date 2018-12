Su Fb foto Luxuria,’Se questo è un uomo’

Di:

(ANSA) – BARI, 1 DIC – E’ polemica su Facebook tra gli amministratori e i numerosi ‘seguaci’ della pagina ‘Fotografie segnanti’, e la ex parlamentare Vladimir Luxuria. Quest’ultima, infatti, critica aspramente il post in cui ‘Fotografie segnanti’ ha pubblicato la copertina di un suo libro, su cui c’è una foto di Luxuria, scrivendo: “‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi è ancora un’opera molto apprezzata dai lettori per la capacità di creare un forte transporto emotivo”.

Poche ore dopo è arrivata la replica di Luxuria che in un commento al post, che poi ha condiviso sul proprio profilo Fb, ha scritto: “Scopro adesso la volgarità e le battute di chi scrive e di chi commenta questa pagina di Facebook ‘Fotografie segnanti’: non è solo un’offesa a me (ci sono abituata) ma è la presa in giro di un libro che parla di lager (dove ci finivano anche gli omosessuali). Sì, mi sento molto più uomo di questa pletora di gente che odia e che fa battute che definiscono molto di più chi le fa che chi le riceve”.