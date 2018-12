Lega Lesina “Cordoglio per morte pescatore”

Di:

Foggia. “Professionalità e competenza “così il segretario cittadino è il direttivo della Lega per Salvini Premier di Lesina, nel ringraziare quanti hanno operato in relazione alla disavventura occorsa nel nostro territorio .L’imponente dispiegamento nella zona lacustre del comune di Lesina di forze dell’ordine e di vigili del fuoco con i sommozzatori di Bari, il nucleo soccorso acquatico di Foggia e delle sue squadre del 115 da Foggia e Lucera, nonché l’intervento del gruppo elicotteristi, sono stati risolutivi per il recupero del corpo del povero pescatore disperso. Le condizioni

climatiche non ottimali in cui sono stati costretti ad operare non hanno fermato le ricerche svolte appunto con professionalità e competenza anche se resta l’amarezza che tutto ciò non ha purtroppo evitato il tragico epilogo. Esprimiamo il nostro cordoglio e ci associamo al dolore della famiglia per la luttuosa fatalità.