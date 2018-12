San Severo. Polizia interviene su una rapina

Di:

San Severo. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, opportunamente potenziati per contrastare i fenomeni delle rapine ai danni di negozi commerciali, verso le ore 21 transitando per Via Checchia Rispoli, improvvisamente sentivano delle urla provenire da un negozio situato a pochi metri più avanti.

I poliziotti intervenivano immediatamente e intercettavano un ciclomotore privo di targhino, con a bordo due persone travisate, di cui il passeggero teneva sotto il braccio un registratore di cassa.

Iniziava un inseguimento e i due fuggitivi per riuscire a dileguarsi salivano con il ciclomotore sul marciapiede ed entravano all’interno del parco.

Gli agenti facevano il giro dell’isolato e poco più avanti rinvenivano a terra il mezzo abbandonato dai due rapinatori che nel frattempo si erano dileguati a piedi, nel quartiere Luisa Fantasia anche approfittando dell’oscurità. La rapina effettuata con una verosimile arma da sparo ha consentito di asportare circa settanta euro, senza danni a persone.

Il ciclomotore veniva sequestrato e tramite il personale della Polizia Scientifica, venivano raccolti tutti gli elementi utili alle indagini già avviate dagli investigatori del locale Commissariato; in particolare sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in più zone del centro cittadino per risalire all’identità dei malviventi.