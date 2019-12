Babbo Natale ritorna nel suo villaggio a Foggia (FOTO)

. Dopo il primo anno i cui hanno fatto tappa in città 80mila persone – calcolano gli organizzatori- da Puglia, Molise, Basilicata, Calabria- chi arriva quest’anno potrà trovare il trenino in partenza ogni ora dalla stazione, dalla villa comunale e dalla fiera.

FOGGIA, PISTAGHIACCIO E RUOTA PANORAMICA (PH ENZO MAIZZI)

Si volerà sulla ruota panoramica, pezzo forte delle giostre il cui numero è passato da 4 dello scorso anno a 10. Sono 60 gli stand, con 40 casette per lo street food ed altri per i mercatini di dicembre, sonorità e zampogne scese dalle montagne. “Gli espositori vengono dalla provincia, da Foggia e da fuori regione. Vendono prodotti di artigianato fine, non certo quello che si può reperire su altre bancarelle”, dice Antonio Tricarico, titolare di Blu Promotion l’agenzia che ha organizzato l’evento

Dal 6 al 26 dicembre, pista di pattinaggio sul ghiaccio, il circo da 200 posti con clown , giocolieri e trapezisti, giochi gonfiabili, musica. “Come in una fiaba, 8 diverse ambientazioni racconteranno la vita di Babbo Natale”. Per l’organizzazione “nessun contributo pubblico, tutti gli investimenti- dice Tricarico- sono a nostre spese. Per noi è motivo d’orgoglio portare turisti in città”.