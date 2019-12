Bari, Simeri “E’ un campionato lungo”

. Simone SImeri in questa prima parte di stagione è diventato uno dei pilastri della truppa guidata da mister Vivarini e oggi contro il Rende è anche tornato al gol.

«Mi mancava segnare; sono contento di aver sbloccato una partita che sulla carta poteva apparire facile, ma non lo era. Noi siamo stati bravi a chiuderla. Oggi ho provato più volte a segnare, ma non sono stato troppo fortunato; poi sul gol ho avuto un po’ di fortuna che ogni tanto non fa male: ho controllato la palla per calciare di sinistro, ma ha sbattuto sul ginocchio ed è entrata».

Simeri e compagni sono al loro 12esimo risultato utile consecutivo: un dato importante. «Certo le altre stanno contiuando a vincere, ma noi siamo al dodicesimo risultato utile consecutivo. Questo è un campionato difficile, per questo noi dobbiamo pensare a noi e al nostro percorso, cercando di fare il massimo. In questa squadra siamo tutti importanti; certo non vorrei uscire mai, ma poi penso a chi è in panchina o non gioca da un po’ e mi rammarico di meno per la sostituzione».

fonte bari calcio (sito ufficiale)