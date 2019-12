Black Friday. Qui Corso Manfredi “Mania USA ma niente crescita per il commercio di Manfredonia” 

Manfredonia, 30 novembre 2019. È tempo di

, sconti e acquisti pazzi… Ma non per

. Le voci dei commercianti di Corso Manfredi sono per lo più concordi: la mania per questa occasione importata dagli Stati Uniti non sembra aver coinvolto le loro attività.

Sconti moderati e poca affluenza: quello che dovrebbe rappresentare un momento di arricchimento per le tasche dei commercianti, soprattutto in vista delle feste natalizie, si è trasformato in un danno per la piccola impresa, la quale non solo è costretta ad uniformarsi al mercato e aderire controvoglia al Black Friday, ma è anche schiacciata dalla concorrenza delle grosse catene di distribuzione. Basti vedere lo scoppio di affluenza al GrandApulia, che ha registrato un aumento delle presenze del 170% solo nella giornata di venerdì.

I commercianti di Manfredonia intervistati, al contrario, parlano di afflusso e sconti moderati.

Mentre le grandi imprese e le piattaforme per lo shopping online propongono riduzioni fino al 70%, il cliente manfredoniano dovrà accontentarsi del 30% o 40%, misura accolta soprattutto in vista di un prolungamento dei saldi per tutto il periodo natalizio.

I commercianti AMA hanno le idee chiare “Il Black Friday per noi è molto negativo”

I commercianti AMA hanno le idee chiare sul Black Friday: «Il Black Friday per noi è molto negativo. Ci blocca tutta le vendite di novembre perché la gente aspetta quel giorno per fare acquisti, e inoltre quest’anno non c’è stato un vero boom, anzi, molto meno rispetto allo scorso anno», spiega Emilio Di Carlo, uno dei rappresentanti dell’associazione, costituitasi quest’anno. «Inoltre, ti costringe ad allungare il periodo di sconti, perché è un’iniziativa pubblicizzata a livello nazionale. Il momento clou delle vendite è a Natale: è quello il periodo in cui il commerciante si arricchisce abbastanza per sopperire ai momenti più morti per le attività (febbraio, aprile). Con questi sconti, tuttavia, è difficile. Come se non bastasse, la gente preferisce lo shopping online o nei centri commerciali. Nonostante ciò, i commercianti continuano ad animare il centro. Se il cittadino sta ricevendo un po’ di calore natalizio è grazie ai commercianti, che hanno pagato le luminarie e perfino la corrente. Continuo a precisare che bisogna far girare l’economia, aiutare la città spendendo nelle attività cittadine. L’unica fonte di reddito qui è il piccolo commercio, bisogna cambiare la mentalità».

Recenti studi hanno dimostrato come il Black Friday sia un danno anche per le grandi imprese. Acquisti compulsivi e poco ragionati, uniti al fenomeno dei resi gratuiti, generano danni non indifferenti alle aziende e all’ecosistema. Secondo la rivista accademica “The Journal of Marketing”, lo scorso anno i resi hanno rappresentato il 10% del totale della merce acquistata dai commercianti, una percentuale che si traduce in una perdita di oltre trecento miliardi di dollari.

I commercianti AMA, nel frattempo, si preparano all’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale e la Fabbrica dei Sogni per la prossima settimana, costato circa 20.000 euro all’associazione: «Queste iniziative sono possibili grazie ai nostri guadagni, ma senza guadagni quello che possiamo offrire ai cittadini è solo un Natale spento».