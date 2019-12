Colpi in trasferita per Torino e Lecce

I granata passano a Marassi contro il Genoa nella gara delle 18 e scavalcano la Fiorentina in classifica. Dopo un primo tempo con i portieri spettatori non paganti la gara si accende nel secondo. Il Genoa preme sull’acceleratore e mette alle corde gli ospiti, colpendo con Agudelo la traversa e con Favilli il palo nel giro di pochi minuti. Scampato il pericolo gli ospiti passano, con Verdi che pennella l’angolo perfetto sul quale svetta Bremer per insaccare di testa al 77′.

Al Franchi oltre alla sconfitta la Fiorentina accusa l’infortunio di Ribery, sostituito da Montella nella ripresa. Per i viola si tratta della terza sconfitta consecutiva, mentre il Lecce ritrova i 3 punti che mancavano dal 25 settembre. Il gol vittoria arriva al 49′, grazie ad un colpo di testa di La Mantia su cross di Shakhov.

fonte lega serie a