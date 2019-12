Croce rossa italiana: simulazione a San Giovanni Rotondo

Il Comitato di Manfredonia della CROCE ROSSA ITALIANA ha effettuato una simulazione d’ evento calamitoso nella vicina San Giovanni Rotondo.

Nel corso della mattinata dello scorso 28 ottobre si è svolta una simulazione di evento calamitoso che ha coinvolto gli alunni delle primarie e di tutti gli istituti comprensivi di San Giovanni Rotondo.

All’evento, organizzato dalla dr.Ssa Rosy Barbano, oltre alle autorità di polizia locali, hanno partecipato volontari della associazione Gamma 27, dei VAB Puglia, della Croce Rossa, dell’ U.S.T. Puglia e della Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo.

Tutti i volontari sono stati impegnati su tre scuole: la “Celestino Galiani”, la “Debonis” e la “Forgione” , collaborando nel riunire gli alunni, onde poterli accompagnare nei punti d’incontro prestabiliti.

28 10 2019 Simul. SGR – 01

È anche successo che, dopo la ricognizione da parte dell’ U.S.T. Puglia per ambiente sicuro in tutte le scuole, s’è notato l’assenza di un professore (simulatore) presso la “Galiani”; ed, allora, proprio la CROCE ROSSA ITALIANA Unità territoriale di San Giovanni Rotondo è intervenuta per prestare servizio sanitario al professore, trovato sulle scale interne e trattato come un politraumattizzato, usando i vari presidi e le tecniche del caso; dopo averlo immobilizzato la spinale è stato caricato sull’ ambulanza della “Misericordia” per, poi, trasportarlo al Presidio Medico Avanzato allestito per il caso.

Un ringraziamento va ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli studenti coinvolti e alla cittadinanza tutta, soprattutto a coloro che hanno subìto qualche disagio dovuto all’evento..

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa Italiana

COMITATO DI MANFREDONIA