Ecologia Falzarano, Avv. Lofoco “Mezzi noleggiati giammai ‘bloccati”

E’ quanto precisa a StatoQuotidiano l’Avvocato Fabrizio Lofoco, socio di STP Alfa Legal s.r.l., legale da anni – in sede civile amministrativa – della Ecologia Falzarano s.r.l., e di codifensore della stessa -con l’avv. Salvatore Daluiso- in sede penale.

La nota del legale segue un recente articolo apparso su StatoQuotidiano, relativo ad una nota stampa inoltrata dalla Questura di Bari.

La nota dell’avvocato Fabrizio Lofoco

“Ecologia Falzarano ha vinto (anche per pronunzie giurisdizionali da me ottenute innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato) detti appalti per Monopoli ed altri comuni, e qualcuno sta tentando di sottrarglieli: sono in corso tutte le relative controversie, innanzi al Giudice competente.

Ecologia Falzarano mantiene attualmente ed efficacemente il servizio solo a Conversano, e si prefigge di riottenere gli appalti così faticosamente conquistati in sede giurisdizionale”.

“I servizi prestati non sono stati pagati regolarmente da un alcuni comuni, (e specie da quello di Monopoli, che è debitore, ripeto, debitore di E.F. per oltre 1.3 milioni di euro), che hanno beneficiato degli stessi e hanno scelto di non pagare l’impresa, anche per numerosi e costosi servizi aggiuntivi richiesti di volta in volta e sempre eseguiti: anche per questo è in corso un procedimento civile e penale, volto ad ottenere il pagamento del dovuto e l’accertamento di eventuali responsabilità delle figure di riferimento”.

“I servizi sono stati resi finora solo nell’ARO BA/8; mentre invece nell’ARO BA/5, pur avendo sconfitto altri pretendenti, illegittimamente nominati aggiudicatari, di fatto Ecologia Falzarano non è mai riuscita ad ivi svolgere il servizio, e sul punto è in corso una controversia”.

“A Monopoli la denuncia penale l’ha fatta Ecologia Falzarano perché vi è stata sottrazione violenta di quattro mezzi nei suoi depositi, nella notte del 31/7/2019. Sui fatti, denunciati alla Procura della Repubblica di Bari, dovrebbe essere in corso ogni opportuna indagine, ma è evidente che la mia Assistita ha sùbito denunciato la sottrazione violenta e nottetempo dei mezzi, documentando l’accaduto”.

“Quanto all’atto di sequestro notificato martedì alle 14,30, ad opera del GIP, su indicazioni del P.M., preciso che pochi giorni prima era stata concordata tra me e l’avvocato della società di noleggio la restituzione dei mezzi residui, in via bonaria, per martedì 26/11 alle ore 15 .

“L’avvenuto sequestro dei medesimi mezzi, in pendenza della procedura di rilascio spontaneo, in esito ad accordi previamente intercorsi e che sono pronto a documentare, è solo frutto di una mera coincidenza”.

“In ogni caso i mezzi erano da sempre oggetto di contratti di noleggio in corso, e quindi erano detenuti a quel titolo da Ecologia Falzarano, e giammai ‘bloccati’”.

“Quanto al passaggio di consegne, la società di noleggio ha ritenuto di poter riprendersi i mezzi “manu militari”, nottetempo il 31/7/2019, senza considerare la vigenza di un contratto di noleggio che non poteva ritenersi risolto per suo univoco volere: di qui la contestazione in essere in sede penale e, tra poco, in sede civile”.

“Il PM dott. Quercia, che apprendiamo ora essere il titolare dell’inchiesta, avrà presto notizie documentate dell’accaduto, in quanto Ecologia Falzarano intende chiarire la propria posizione in ogni sede, come sempre ha fatto”.