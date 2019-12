Foggia, Corda “In dieci con il Bitonto abbiamo tenuto bene”

“Non era facile oggi, abbiamo affrontato a viso aperto il Bitonto non consentendogli di essere pericoloso mai. In dieci poi era ancora più complicato ma i ragazzi hanno tenuto bene, giocando con carattere e tutto sommato è un buon punto”.

Ma non c’è nemmeno il tempo di riposarsi: mercoledì si va a Fasano per i quarti di finale di Coppa Italia.

“Domani riprendiamo ad allenarci a tremila come siamo abituati a fare, il Fasano è una squadra in forma e sarà un’altra battaglia”.

Area Comunicazione Foggia calcio (sito ufficiale)