Mangia Santo “Internalizzazione 118, se non ora quando?”

, 01 dicembre 2019. “Siamo arrivati al momento in cui ogni Istituzione sanitaria (Direzione Generale, Assessorato alla Sanità, Dipartimento salute e sanità della Regione Puglia, Presidente della Giunta regionale) deve assumersi la reponsabilità sulla gestione del servizio 118 in Provincia di Foggia e nelle altre province pugliesi.

Una decisione che non può piu essere rinviata stante le criticità che le stesse Associazioni di Volontariato, gestori del servizio 118, hanno creato in danno dei Lavoratori e, di conseguenza, ai Cittadini.

È impossibile, infatti, poter continuare a far gestire un servizio che sta per arrivare al collasso a chi questo collasso lo ha creato nel tempo e nei modi piu disparati a cominciare dai continui ritardi nei pagamenti degli stipendi ai Lavoratori dipedenti per finire ad un uso improprio del “lavoro” dei Volontari nel 118 con un intermezzo che varia dai licenziamenti punitivi (“come ti permetti di chiedere un tuo diritto?”) alle continue vessazioni ai Lavoratori (“se ti va bene è così altrimenti quella è la porta”) ed ai Volontari (“se ti comporti bene è probabile un contratto di lavoro”).

Tutte cose di cui le varie Istituzioni sono a conoscenza (basti pensare alle verifiche che l’Ispettorato del Lavoro, meritoriamente, sta svolgendo nelle varie postazioni con sanzioni salatissime sia per la contribuzione che per il riconoscimento del lavoro subordinato dei Volontari) per cui oggi non possono far finta che non esistono.

L’approvazione delle nuove Linee Guida per le società in house (Sanitaservice) hanno ancora di più rimarcato la necessità delle internalizzazioni di molti di quei servizi che oggi sono ancora gestiti da aziende, cooperative e associazioni di volontariato a cominciare da quello del 118 che, negli anni, ha solo arricchito tanti presidenti di associazioni e che faranno di tutto (sanno fare lobbing) perché nulla cambi.

Il presidio che oggi, 2 Dicembre 2019, i Lavoratori del 118 delle postazioni gestite dalle associazioni di volontariato hanno voluto effettuare è dovuto alla stanchezza e alla vaghezza delle notizie che girano intorno alla possibile internalizzazione; se infatti è veritiera la voce per cui il Presidente Emiliano ha espresso pareri benevoli alla possibile internalizzazione (cosa, peraltro, non scontata sino a qualche mese addietro) non vediamo il motivo per cui questa (l’internalizzazione) non si debba fare nell’immediato e senza nessuna ulteriore proroga per le associazioni.

Non possiamo nemmeno accettare l’idea che il ritardo sia dovuto al reperimento di fondi ulteriori per internalizzare in quanto la spesa per la stessa è conosciuta da tempo e non sarebbe troppo onerosa rispetto all’attuale situazione (si passerebbe dalle attuali 22mila euro mese alle 27mila con l’internalizzazioni ma ci sarebbero 6 Lavoratori contrattualizzati in piu ed il costo dell’ambulanza – per conto della ASL- passerebbe da oltre 4mila che si paga attualmente per le associazioni alle 2mila euro con Sanitaservice) in pratica si avrebbe uno “sforo di spesa” di circa 2mila euro/mese per postazione ma si avrebbero 6 Lavoratori (contrattualizzati) in piu per postazione.

Forse i Lavoratori del 118 non sono bravi come i loro presidenti a fare lobbing ma sanno lottare e fare massa (non solo critica) nel momento in cui è necessario farlo e, certamente, non avendo risposte certe la prossima volta ci vedremo a Bari sotto la sede della giunta regionale. Da oggi non sarà più niente come prima. L’internalizzazione del 118 è oggi, domani è troppo tardi.

Foggia, 02/12/2019

/esecutivo USB Foggia

Mangia Santo