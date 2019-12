Il presidente Conte inaugura Sisecam

” ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, rivolto ai dipendenti dello stabilimento vetrario “”, che hanno gremito il capannone della fabbrica che sorge nell’area ex Enichem di Macchia, agro di Monte Sant’Angelo, ove si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo forno fusorio cuore dello stabilimento riattivato dalla multinazionale turca “Sisecam” dopo la dismissione di Sangalli.

UN MOMENTO di grande intensità per una attività produttiva che pareva dovesse essere destinata a scomparire come purtroppo è accaduto con altre attività produttive insediate con il Contratto d’area. La fabbrica risorge dopo un lungo, travagliato e combattuto iter sostenuto dal caparbio impegno delle maestranze, che dopo 40 mesi è approdato alla positiva conclusione. “L’Italia assieme alla Regione Puglia – ha evidenziato Conte – ha saputo fare squadra per ridare vita e dunque speranza ad un territorio vitale per lo sviluppo della regione. Merito anche di Sisecam che ha messo in atto un piano industriale serio, sostenibile, credibile che guarda al futuro, con investimenti rilevanti: siete benvenuti”.

Il Presidente del consiglio ricordando come il “Governo è aperto agli investimenti esteri purché abbiano prospettive operative”, ha evidenziato gli ottimi rapporti con la Turchia “dove lavorano 1.500 imprese italiane”. Non ha mancato di fare un riferimento alla ex Ilva di Taranto. “Cercheremo di fare del nostro meglio come Paese per risolvere quella situazione”.

A RICEVERE il presidente Conte, il vice presidente e amministratore delegato del Gruppo Sisecam, Ahmet Kirman, l’ambasciatore della Repubblica di Turchia a Roma, Murat Salim Esenli, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, i deputati Bordo e Tasso, l’arcivescovo padre Franco Moscone. Le tappe di una “iniziativa passata – ha ricordato il sindaco D’Arienzo – in vent’anni, da una realtà edificante con 170 lavoratori, all’incubo della chiusura e infine al sogno realizzato di vederla risorgere con la rioccupazione dei suoi dipendenti”. “Una storia di resilienza” ha osservato il presidente Emiliano “che ha consentito di salvare 170 posti di lavoro. Una storia che ha messo insieme i lavoratori decisi a difendere il loro patrimonio di competenze, un’azienda che ha saputo immaginare un futuro imprenditoriale, la Regione che da anni sostiene attraverso i propri strumenti finanziari lo sviluppo e il lavoro”. La Regione ha concorso alla ricostruzione del forno con otto milioni di euro.

UNA INAUGURAZIONE in corso d’opera: il forno fusorio è ormai pronto per avviare la produzione di vetro piano. Le capacità imprenditoriali ed operative della “Sisecam” sono state illustrate dal vice presidente Ahmet Kirman e dall’ambasciatore Esenli. “Il Gruppo Sisecam – ha detto Kirman – è uno dei maggiori investitori turchi in Italia: un Paese speciale con un passato industriale radicato”. Si è detto soddisfatto “di aver portato a nuova vita l’impianto di Manfredonia che ha comportato un investimento per la ristrutturazione e l’ammodernamento di oltre 33 milioni di euro che raggiungono i 55 milioni con il valore di acquisizione e capitale circolante. Il forno è stato ricostruito con un design avanzato, rimesse in funzione le linee di coating e laminazione. L’impianto di produzione di Manfredonia è il secondo in Italia (l’altro è quello di Porto Nogaro, ndr) e il terzo in Europa. Tra le altre innovazioni introdotte quella che ci consente di risparmiare 300mila metri cubi di acqua all’anno”.

Michele Apollonio

