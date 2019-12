Manfredonia. CGold: il cuore oltre l’ostacolo

Siamo giunti ad un momento particolare del campionato, uno snodo nevralgico che deve far uscire tutto il carattere e la personalità della squadra. Il team allenato da Coach Roberto De Florio si presenta all’appuntamento con l’Action Now Monopoli, seconda in classifica, dopo l’opaca prova di domenica scorsa che rappresenta uno stop pericoloso, dal momento che rischia di condizionare mentalmente gli atleti, ormai ben consapevoli che si sta disputando un campionato duro e difficile, molto omogeneo e livellato, più di quanto qualunque pronostico pre-season avrebbe potuto far presagire.

Nulla è scontato ma, al tempo stesso, ancora nulla è perduto. Contro Monopoli, che proviene dalla brillante vittoria di domenica scorsa con la capolista Pallacanestro Molfetta, bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo e dimostrare sul campo che la squadra non è quella vista a Monteroni. I ragazzi hanno bisogno dei loro tifosi, l’ostacolo da superare è impegnativo, ma insieme si può fare.

Action Now Monopoli sta dimostrando di essere una delle squadre più forti di questo campionato. Già lo scorso anno in C Gold è stata tra le finaliste ed è ben attrezzata per il salto di categoria.

Così commenta Dario Salcuni, Team Manager della Silac Angel Manfredonia: “La partita di Monteroni è stato il culmine di una settimana particolare, caratterizzata da molti infortuni. Ora bisogna voltare pagina, Monopoli è squadra attrezzata e viene dalla vittoria con Molfetta, pertanto sarà una partita difficile. Noi dobbiamo fare il miglior match di cui siamo capaci e il sostegno del nostro pubblico sarà fondamentale. Siamo pronti per questa nuova battaglia, i cuori dei campioni non vanno mai sottovalutati”.

Palla a due oggi pomeriggio alle ore 19:00 in punto al PalaScaloria; arbitreranno il match i sigg. Fabrizio Farina Valaori di Brindisi e Angelo Iaia di Santeramo in Colle.



Gli altri match del turno:

Mola New Basket – Cestistica Ostuni

Valentino Bk Castellaneta – Pallacanestro Molfetta

Sunshine Vieste – N.P. Monteroni

Libertas Altamura – Cus Jonico Taranto

Pall. Lupa Lecce – Basket Francavilla

È tempo di basket. #OurTimeisNow