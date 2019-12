Semiosphera: fare arte in Capitanata

Sono i curatori del padiglione IN ABSENTIA della Biennale d’arte The Wrong:. Insieme costituiscono. Entrambi figli della Capitanata Francesca e Lino sono esploratori di nuovi linguaggi e territori culturali di ibridazione. Oggi hanno scelto coraggiosamente di essere artisti al Sud e con la Biennalehanno intessuto un rapporto che ha portato al padiglioneserie di eventi artistici e culturali che si svolgeranno in Capitanata da novembre 2019 alla primavera del 2020. Parter dell’iniziativa le associazioni. Abbiamo posto loro alcune domande.

Perché parlare di arte contemporanea a Foggia? Oggi l’immaterialità del web permette una strana forma di delocalizzazione. Molti dei lavori (e la recente call ad opera del buon Willard Van De Bogart) sono principalmente legati al web. Non potrebbero esistere al di fuori della rete. Se a questa immaterialità aggiungiamo delle presentazioni e talk, allora la cosiddetta location diventa itinerante. C’è la Capitananta e c’è il Gargano, con alcune location a dir poco fantastiche e c’è il resto del pianeta che incontreremo a Roma e a Bologna.

Veniamo alla proposta attuale con la partership ossia il padiglione IN ABSENTIA della Biennale The Wrong: volendo descriverla a chi non ne sa nulla come descrivereste The wrong? Abbiamo partecipato a The Wrong nella scorsa edizione con un audiovisivo che in questi anni ha girato parecchi festival e questa edizione è stata per noi un’occasione per proporci come curatori. Un recente articolo di Chris Hampton sul New York Times ha messo in eveidenza la forza di queste iniziative dal basso che si disseminano in modo caotico per convergere in eventi su scala globale. La partecipazione risulta, così, capillare massiva. Ecco perché i suoi numeri danno, a dire del giornalista canadese, filo da torcere alla Biennale di Venezia.

Possiamo considerarla arte “glocal”? Sì, in effetti può’ esserlo. Sembrano termini molto in voga, la disseminazione porta a contaminazioni e a ricombinazioni del genoma creativo. Mentre s’incomincia a parlare di arte post-internet, o post-digitale, una delle maggiori eredità della rete sta nelle forme di collaborazione spontanea e non utilitaristica. L’innovazione, a lungo termine, ha un effetto di ricaduta sulle forme di arte più tradizionale diffondendone i processi adattivi e talvolta portando fuori semiotiche davvero creative.

Rimandando la descrizione analitica dei tanti eventi, come descrivereste l’adesione degli artisti? L’iniziativa è partita senza fondi, ma grazie alla collaborazione di associazioni ed enti del territorio, esplorando in quattro mesi le declinazioni di arte, tecnologia e scienza, con proiezioni, presentazioni in stile “pechaKucha” e conversazioni, in modo da agevolare la condivisione quasi memetica dei linguaggi creativi. L’elevata accessibilità dei contenuti su tablet e smartphone è un limite apparente, che rende l’arte, a detta del fondatore del festival David Quiles Guillo, accessibile e democratica. C’è qualcosa di magico in questi tentativi di transcodifica tra sistemi in cui molto si perde e altrettanto si ricrea. Il primo bando ha riscontrato oltre cinquanta contributi che stiamo faticando a caricare sul server da artisti, makers e ricercatori e il processo ha portato ad una seconda call sul sito che prevediamo porti una ricombinazione degli stessi o a nuove adesioni. Questa attività di incontri in piccole sedi reale porrà i nostri ospiti su un terreno fertile per nuove semiotiche tra arte, tecnologia e scienza.

Perché arte, tecnologia e scienza? Perché, avendovi già lavorato come User Experience Designer dal 2000 al 2003, Lino Mocerino è tutt’oggi docente di grafica e multimedia iscritto all’albo dell’AREA Science Park di Trieste, che quest’anno sarà città europea della scienza. Francesca Giuliani, come Lino, è cultrice della materia in Accademia di Belle Arti di Foggia, insegna Arte e Immagine e continua ad esplorare le possibilità delle Arti performative. Questo interesse verso le aree contigue e ibride dell’Arte reinterpreta un mondo di iperspecializzazione che mai come oggi sta vivendo una stagione di rinnovamento con residenze d’artista al CERN, festival come Ars Electronica, consorzi STARTS e, non ultime, le recenti innovazioni nella didattica europea. ”We are all scientists”, recita la headline di Science Gallery. Ne vogliamo parlare?

Grazie

Per info: www.inabsentia.it