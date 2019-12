Sorteggio Europeo: Turchia-Italia gara inaugurale, Svizzera e Galles le altre

Saranno– in ordine di calendario – le avversarie dell’nelladi, il primo Campionato Europeo itinerante della storia in programma dal 12 giugno al 12 luglio in dodici città europee. Questo l’esito del sorteggio andato in scena nel tardo pomeriggio al ROMEXPO di Bucarest, dove la delegazione italiana della FIGC era rappresentata dal presidente Gabriele Gravina, dal segretario generale Marco Brunelli e dal Ct della Nazionale Roberto Mancini.

“Meglio di così non poteva andare? Dipende dai punti di vista”, risponde Mancini a caldo dopo l’esito dell’urna di Bucarest, “Credo le partite vadano giocate tutte…Pensando che potevano uscire Francia e Portogallo nel nostro stesso girone poteva essere molto dura. Ma la Svizzera è comunque un’ottima squadra, il Galles può essere la sorpresa, la Turchia è piena di giovani bravi e ha battuto la Francia nelle qualificazioni”.

“Poteva uscire la Francia e poteva starci, essere in due abbastanza forti nel gruppo può essere un vantaggio, mentre in un girone equilibrato bisogna lottare fino alla fine”, prosegue il Ct, che poi analizza il cammino nelle qualificazioni fatto di dieci vittorie su altrettante partite. “Sappiamo che dobbiamo cercare di migliorarci: fino a oggi abbiamo fatto un ottimo girone, ma la strada è lunga”, riflette, “Dobbiamo tenerlo presente per il cammino fatto, ma anche dimenticarlo perché adesso non conta più. Si parte per vincere e l’Italia credo abbia il dovere di partire sempre per vincere, anche quando magari non è favorita. Sappiamo di avere bravi giocatori, che migliorano partita dopo partita e hanno creato un buon gruppo. Tra loro si è creato un feeling importante, non solo in campo: stanno tutti bene, sono contenti. Nessuno vuole restare mai fuori e questa credo sia una cosa bella e importante, questo deve essere lo spirito”.

Chiusura sulla forza della nazionale. “Contro quante squadre partiremmo sfavoriti? Sfavoriti credo contro nessuna!”, conclude Mancini, “Sicuro alcune sono più attrezzate e pronte perché hanno iniziato il percorso prima di noi. Ma credo che anche Francia e Portogallo non sarebbero state contente di incontrare l’Italia…”.

Così il presidente federale Gravina: “La grande considerazione dell’Italia a questo sorteggio è frutto del lavoro fatto fino ad ora, di cui tutti gli italiani devono essere orgogliosi. Dobbiamo continuare su questa strada. Sono felice, un buon sorteggio in un girone che reputo molto equilibrato: le gare devono essere giocate tutte fino in fondo e abbiamo il dovere di prepararci al meglio. A Mancini chiediamo di continuare su questa strada, sta svolgendo un lavoro straordinario e ha generato un incredibile entusiasmo. Manca la ciliegina sulla torta…mi fa piacere quando il Ct dimostra ottimismo, faremo tutto per creare i presupposti per far avvenire qualcosa di importante. Ma la vittoria va conquistata e alla fine ci vuole anche un pizzico di buona sorte”.

TOTTI Un sorteggio che ha visto come protagonista attivo Francesco Totti, una delle undici leggende scelte dalla UEFA – presenti tra gli altri anche Iker Casillas (Spagna), Philip Lahm (Germania), Marcel Desailly (Francia) e Ruud Gullit (Olanda) – per estrarre le tanto attese “palline”. L’ex capitano della Roma è stato scelto dalla FIGC come ambasciatore di Roma EURO 2020, mentre Gianluca Vialli è l’ambasciatore dei Volontari.

CAMMINO L’Italia – inserita nel Gruppo A – giocherà tutte e tre le gare del suo girone allo Stadio Olimpico di Roma: sarà protagonista della partita inaugurale della fase finale, venerdì 12 giugno alle ore 21 contro la Turchia, per poi tornare in campo mercoledì 17 contro la Svizzera e domenica 21 contro il Galles.

Per l’Italia la preparazione a UEFA EURO 2020 inizierà a fine maggio, dopo la conclusione del campionato di Serie A (24 maggio): gli Azzurri saranno in ritiro a Coverciano e raggiungeranno Roma, sede delle prime tre gare nella prima fase, nel giorno pregara. In vista dell’Europeo la Nazionale sosterrà due amichevoli a marzo (avversaria e sede da definire), altri test sono in fase di definizione nel ritiro tra fine maggio e inizio giugno.

PRECEDENTI In dieci precedenti contro la Turchia, la nazionale maggiore non ha mai perso, collezionando sette successi e tre pareggi: l’ultima sfida risale al 2006, a Bergamo, un’amichevole terminata 1-1. Ben 58 gli scontri diretti contro la nazionale svizzera, con un bilancio di 28 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte: l’ultimo, un’amichevole a Ginevra giocata nel 2010, terminò 1-1. Sette vittorie e due sconfitte per gli Azzurri nelle nove partite giocate contro il Galles: l’ultima, valida per le qualificazione a UEFA EURO 2004 e giocata a settembre 2003 al Meazza, finì 4-0 per l’Italia.

IL SORTEGGIO COMPLETO

Gruppo A (città ospitanti: Roma, Baku) – ITALIA, Svizzera, Turchia, Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen) – Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest) – Ucraina, Olanda, Austria, Vincente Percorso D spareggi

Gruppo D (Londra, Glasgow) – Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, Vincente Percorso C spareggi

Gruppo E (Bilbao, Dublino) – Spagna, Polonia, Svezia, Vincente Percorso B spareggi

Gruppo F (Monaco, Budapest) – Germania, Francia, Portogallo, Vincente Percorso A spareggi

