Antiche tradizioni sipontine. I dite (le dita)

Nel passato, l’atto vezzeggiamento da parte delle mamme nei confronti dei propri piccoli, oltre all’estrinsecazione affettiva si traduceva anche nell’insegnamento della funzione del proprio corpo; in particolare, ci soffermiamo sulle dita.

La mamma, nel prendere nelle sue mani le dita del pargolo, recitava i loro relativi aspetti e funzioni.

Pepernille,

fior d’anille,

maggior de tutte,

allicc’a pjatte

accid’a peducchje.

(Pipirnello: mignolo/ fiore di anello, anulare/ maggiore di tutti,, medio/ lecca piatto, indice/ ammazza pidocchi, pollice).

Vi è tenerezza, sì, ma anche constatazione di modalità di vita. Il mignolo, per la sua piccolezza sembra un pennacchietto posto sui copricapi dei fanciulli; il fiore di anello è come un fiore che fuoresce dall’anello posto al dito, simbolo del matrimonio avvenuto e coronato dalla nascita del figlio; il medio è il dito più alto; l’indice viene usato per leccare il piatto con il pane dopo aver esaurito il ragù; il pollice, infine, il dito che serve per ammazzare i pidocchi, specie in testa, in tempi di carenza d’acqua e di connivenza con animali allo stato brado. Una cantilena, ma come si vede, anche lo specchio di un’antica realtà sociale

Pasquale Ognissanti