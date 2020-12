Assunzioni ASE, Barbone sbotta: “Io volevo il sorteggio. La Commissione ce lo ha negato”

(StatoQuotidiano, ore 13:49). Manfredonia, 1 dicembre 2020. “Ho chiesto lumi alla società interinale sulle modalità delle selezioni. Come avete operato? Poi mi hanno risposto, ad ognuno le proprie conclusioni”. Così a StatoQuotidiano il già Amministratore Unico dell’ASE SpA, Francesco Barbone, che lo scorso 26 novembre 2020 ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico, convocando un’assemblea aziendale per il 4 dicembre, in prima seduta, con probabile svolgimento l’11 dicembre in seconda seduta.

Il riferimento è all’avviso pubblico per le assunzioni, dello scorso novembre 2020, di seguito il focus:

Manfredonia. “Nominativi assunti avviso ASE saranno comunicati dopo l’assemblea” – 28 novembre 2020

“Quello che posso dire – dice Barbone a StatoQuotidianp – è che ad oggi sono escluso da qualsiasi decisione, scelta, azione. La Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, al tempo, mi ha detto che l’estrazione non doveva più svolgersi, e che avremmo dovuto rivolgerci a una società interinale”.

Ad oggi le unità relative all’avviso in oggetto sono già in servizio.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it