Como, litiga con la moglie e vuole andare a piedi da Padre Pio ma….

Como, 01/12/2020 – (veratv) Era partito da Como, dopo aver litigato con la moglie. Salito sul treno, prima tappa Milano. Da lì ha iniziato a camminare per centinaia di chilometri. Voleva addirittura arrivare a piedi fino a San Giovanni Rotondo, da Padre Pio. Ma la sua lunghissima camminata si è fermata a Fano. Era molto stanco, ma lucido, fanno sapere gli agenti del commissariato di Fano che nel cuore di notte hanno trovato, lungo la Statale, quest’uomo di 48 anni, durante i controlli per il rispetto delle disposizioni restrittive anti-covid. Portato in commissariato, il 48enne residente nella provincia di Como ha raccontato di essere uscito di casa a seguito di un litigio con la moglie. Ha raccontato inoltre agli agenti che la sua intenzione era quella di andare da Padre Pio. Nel frattempo la donna ne aveva denunciato la scomparsa, visto che da una settimana mancava dalla loro abitazione. Per l’uomo, visibilmente affaticato, è stata messa a disposizione una camera all’Hotel Augustus di Fano. Dall’albergo fanese questo pomeriggio hanno informato che il 48enne ha lasciato la struttura, dopo che la moglie è venuta a prenderlo. Quando è stato trovato dalla polizia, erano le due di notte. Coprifuoco violato. E così è tornato a Como anche con una multa da 400 euro. (veratv)