(repubblica.it). È “fuori discussione l’entrata in zona rossa”: lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, al Tgr Puglia, interpellato sull’allarme lanciato dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, secondo il quale in Puglia servono misure restrittive più severe per bloccare i contagi di coronavirus.

Lo riporta Repubblica.it.