Covid, “Sei stato un papà esemplare”: muore imprenditore cerignolano

Cerignola, 01/12/2020 – “Sandrino, tutti ti chiamavano così. Sei stato un papà esemplare, ci hai insegnato i veri valori della vita. Amavi mamma alla follia. Ti sei preso delle responsabilità. Hai amato e cresciuto 3 figli & 2 nipoti che non ti hanno mai deluso. Avevi tanti amici e tante persone che ti amavano, stimavano e apprezzavano. Molti ti vedevano sempre in giro per lavoro e in tanti cercavano il tuo saluto. Per tutti eri un Gentleman, sei stato per noi un vero UOMO. Vederti sorridere era raro, ma quanto sorridevi papà riempivi i nostri Cuori e diventavi l’uomo più bello della terra.

Abbiamo pregato fino all’ultimo, patito la sofferenza del COVID con te io e Marco, a noi è andata diciamo bene…. Purtroppo la rabbia è tanta…. (tu papà non immagini quanta) non possiamo prendercela con nessuno. Lasci in noi tutti un vuoto incolmabile. Dio non ha ascoltato le nostre preghiere, Lui solo sa quanti cari amici e parenti hanno pregato per te. Ti ho sempre Amato papà, spero nella vita di diventare UOMO come te. Tutti, Mamma Marco Valerio Davide e Flavio ti amano.