Donazione di organi, Manfredonia ultima in Italia

Roma, 01/12/2020 – (quotidianosanita) Anche nel 2020 è sarda la città più generosa d’Italia in tema di donazione di organi e tessuti. È Sassari, dopo Cagliari nel 2019, ad essere risultata in testa alla nuova edizione dell’Indice del Dono, il rapporto del Centro nazionale trapianti che fotografa i dati delle dichiarazioni di volontà sulla donazione registrate negli ultimi 12 mesi nei Comuni italiani al momento del rinnovo della carta d’identità. L’indice tiene conto di una serie di parametri tra cui la percentuale di consenso alla donazione e il numero di dichiarazioni registrate rispetto alle carte d’identità emesse. Gli ultimi posti, invece, sono interamente appannaggio di città meridionali: maglia nera è Foggia (38,92/100), seguita in negativo da Catania, Reggio Calabria, Napoli e Palermo. Tra i comuni medio-grandi (30-100mila abitanti), al primo posto troviamo Merano (Bz) davanti a Nuoro e Pomigliano d’Arco (Na), mentre a chiudere è ancora una volta un comune foggiano, Manfredonia. (quotidianosanita)