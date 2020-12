Droghe leggere: liberalizzazione incontrollata o gestione consapevole?

Cresci, Vigila, Impegnati, (re)agisci, ma soprattutto non chiuderti “dietro le porte spesso patinate dei Social”, con la paura che l’altro non ti capisca, comprenda, ma empatizza, apriti. Scoprirai, allora, che il tuo amico/a, padre/madre, fratello/sorella, può aiutare te a conoscere quello stesso mondo da cui sembra “tu” ti stia allontanando, sotto una diversa angolatura. Pensa con la tua testa, perché tu sei diverso e le tue idee valgono come gli altri.

Degli aspetti socio-scientifici dell’uso (in)appropriato della cannabis e delle altre droghe cosiddette leggere, se n’è parlato domenica 29 novembre 2020, su piattaforma Zoom, in contemporanea anche su Facebook e Instagram, con esperti del settore e non solo. Saluti iniziali e ringraziamenti agli ospiti per aver risposto prontamente alla chiamata, affrontando un dibattito non semplice ma coinvolgente, affidati rispettivamente ai poco più che trent’enni Vicesegretario e Segretario dei Giovani democratici di Capitanata, Alessandro Fiore e Stefano Pastucci.

Intervenuti alla tavola rotonda on line, guidata da Gabriele Cela, Segretario Giovani democratici di Foggia, da sempre impegnato, insieme ad altri suoi coetanei, a farsì che società civile e politica, non viaggino su binari paralleli, ma si compensino reciprocamente: il dottor Pippo Cavaliere, Presidente “Fondazione Antiusura Buon Samaritano”.

Questi, nel suo breve ma intenso intervento, ha evidenziato l’importanza di denunciare, di essere ascoltati ma soprattutto di fare rete in una società sempre più “affannata e roboante”, in cui spesso le ragioni del singolo vengo lasciate sole a sé stesse, finendo in percorsi bui e tempestosi.

In seguito, la dott.ssa Luigia Trabace, docente universitaria di farmacologia, ha sottolineato come la legalizzazione delle cosiddette droghe leggere come la Cannabis, se fatta in modo oculato, potrebbe evitare danni collaterali a chi le assume, risolvendo così, in tempi relativamente brevi, molte malattie “orfane di terapia”.

Quest’ ultima, a ulteriore testimonianza delle sue affermazioni, con l’aiuto di video e PowerPoint appositamente preparati, ha colto l’occasione per sviscerare, in modo semplice, comprensibile ai più e esaustivo, quelli che possono essere effetti “malefici” e benefici consequenziali ad una assunzione “quasi maldestra” della Cannabis, come droga leggera.

Nel primo caso, in un ragazzo di nome Eiton, con effetti “di alterazione” del sistema nervoso, rendendolo molto vulnerabile e con “attacchi quasi di schizofrenia”.

Nel secondo caso, a un malato di Ilzaimer, rendendo quest’ultimo, dopo pochi minuti, in grado di muoversi in modo coordinato e sicuro, ma soprattutto di parlare con un linguaggio chiaro e lineare.

Idee ribadite anche da Ombretta Giovine, docente di diritto penale che, oltre a ricalcare quelli che possono o potrebbero essere gli aspetti giuridici propriamente detti, ha rimembrato come l’assunzione di queste sostanze può portare, spesso lentamente e inconsapevolmente, a un lento e progressivo disinteresse verso le relazioni sociali, riducendo il tutto a meri stimoli e “meccanici e routinari” interessi spesso senza un valido perché.

Filo conduttore degli interventi, riassunti a conclusione dal sempre attento e meticoloso Gabriele Cela: non restare sempre affacciati ad una finestra ma VI.SVE.RE: Vivi, svegliati, reagisci alla Vita, perché la Vita è tua e va vissuta “col sole sempre in tasca”.

Marco Bonni’