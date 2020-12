Fatigato sbotta: “Ma quale M5S stampella dell’amministrazione Landella”

Foggia, 01 dicembre 2020. “Ci sono cittadini e aziende che hanno tutto il sacrosanto diritto di essere rimborsati dei danni provocati dal Comune. Ecco perché sono rimasto in aula, non scappo, senza la mia presenza sarebbe mancato il numero legale e i debiti fuori bilancio sarebbero slittati ancora. Sarò sempre presente a tutti i consigli comunali, il cittadino ha diritto ad essere remunerato, dopo le sentenze.

Le polemiche sterili e gli ostracismi politicistici che fanno il male della città li lascio al Pd, che ha governato per 10 anni Foggia, portandola al quasi dissesto finanziario e al Salva Enti, aumentando il debito della comunità. Altro che MoVimento 5 Stelle stampella dell’amministrazione Landella. Il MoVimento è al servizio dei cittadini sempre, non è una congrega politica per pochi eletti”.

È quanto dichiara il capogruppo del M5S al Comune di Foggia Giuseppe Fatigato dopo le accuse che i dem foggiani hanno rivolto ai pentastellati, rei a loro dire di aiutare il centrodestra comunale, in netto contrasto con l’accordo in Regione Puglia tra Michele Emiliano e il gruppo di consiglieri regionali che ha dato vita all’elezione di Christian Casili come vicepresidente dell’assise di Via Gentile.