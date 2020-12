Foggia, positivo al Covid ma a spasso per commissioni

Foggia, 01/12/2020 – (foggiatoday) Positivo al Coronavirus, incappa nei controlli delle forze dell’ordine sul rispetto del coprifuoco e delle norme anti-Covid. E’ successo a Foggia, nell’ambito dei controlli effettuati da dispositivi interforze (polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale), disposti nel capoluogo dauno e analogamente a Cerignola, San Severo, Manfredonia e Lucera, e nei Comuni minori della Provincia. A Foggia, in particolare, un uomo è stato sorpreso a bordo della propria autovettura, mentre faceva rientro a casa, nonostante fosse positivo al covid; l’uomo era andato a fare una commissione, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà alla competente procura. Altri due foggiani sono stati controllati alle 2:00 di notte a bordo di un’auto, in una zona del centro storico. I due, non solo avevano violato il coprifuoco, ma uno dei due deteneva illegalmente due coltelli che sono stati sequestrati dagli agenti; così oltre alla sanzione amministrativa è scattata anche la denuncia penale. (foggiatoday)