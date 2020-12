Foggia, rispetto norme anti Covid: in azione la Polizia locale

Foggia, 01 dicembre 2020. Bilancio dei controlli anticovid della Polizia Locale di Foggia del mese di novembre appena trascorso. Con l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020 e della nuova Ordinanza Sindacale n°92/2020, sono state 22 le violazioni accertate dalla Polizia Locale di Foggia per il non rispetto delle norme anticontagio da coronavirus.

Tra le infrazioni più frequenti accertate dagli agenti del Comando di via Manfredi, l’inosservanza del divieto di stazionamento in via Podgora e quello del consumo all’aperto di alimenti e bevande. Sanzionate anche persone intente a bere caffè in tazzine monouso nelle vicinanze di bar e a bere vino o birra nel quartiere ferrovia. Sanzionate anche le violazioni al DPCM attualmente in vigore tra cui il mancato uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e la non osservanza del divieto di spostamento tra comuni diversi senza giustificati motivi.

Sono stati 196 i controlli anticovid effettuati dal 1 novembre 2020 ad oggi ai quali si vanno a sommare i servizi per le chiusure al pubblico delle aree pedonali e del quartiere ferrovia nonché quelli dei mercati rionali e de mercato settimanale con la collaborazione delle associazioni di protezione civile. Vigilanza è stata effettuata anche per la temporanea chiusura dell’ufficio anagrafe. Tra i controlli effettuati anche quelli degli esercizi commerciali in genere.

La Polizia Locale di Foggia, inoltre, è stata la prima in Italia a contestare infrazione al DPCM del 3 novembre 2020. Nel dettaglio, in data 6 novembre 2020, presso il Mercato del Venerdì, veniva sanzionato un parcheggiatore abusivo che, da un controllo documentale è risultato non essere residente nel comune di Foggia pertanto a suo carico veniva contestato, oltre all’art. 7/15bis del Codice della Strada e il “Daspo Urbano” con relativo ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore, anche l’art. 2 comma 4/b del DPCM del 3/11/2020 perché era presente sul territorio di Foggia senza giustificato motivo.

Durante i controlli per il rispetto delle norme anticontaglio, inoltre, operatori della Polizia Locale hanno sventato anche un furto di una autovettura in via Isonzo. L’auto danneggiata nel suo finestrino anteriore è stata affidata al legittimo proprietario.