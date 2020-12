Foggiano 56enne si suicida lanciandosi da un ponte sulla A14

Tortoreto (Teramo), 01/12/2020 – (lanuovariviera) Tragedia all’alba di oggi lungo l’A14. Un uomo di 56 anni, originario della provincia di Foggia, si è infatti lanciato dal ponte Salinello, nel territorio di Tortoreto. Questa mattina alle 5 si è lanciato nel vuoto Massimo S., 56 anni, di San Marco in Lamis, paese in provincia di Foggia. Non è chiaro, al momento, cosa abbia spinto l’uomo a un gesto cosi estremo e perché abbia scelto una località lontana 231 chilometri dalla sua casa, perché abbia percorso in auto un percorso così lungo infrangendo le regole del coprifuoco e rischiando di essere fermato nell’Abruzzo zona rossa. L’uomo ha lasciato l’auto sulla linea di emergenza della corsia che procede in direzione Nord ed è riuscito ad arrampicarsi sulla recinzione piazzato sopra il guard rail. Quindi, una volta scavalcata la rete si è lasciato andare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso del cinquantaseienne, e i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.(lanuovariviera)