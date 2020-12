Furore: “Il M5s non è con Landella e stampella di nessuno”

Foggia, 01 dicembre 2020. “A chi mi chiede un commento sull’ennessima nota stonata del Pd foggiano rispondo che francamente spetta ai nostri consiglieri comunali foggiani chiarire che ovviamente noi in consiglio comunale a Foggia non siamo la stampella di nessuno, non siamo nè con Landella nè con il Partito Democratico. Non comprendo poi i sogni espansionistici del Pd locale e quindi è bene chiarire che: il percorso avviato in Regione Puglia e che ancora non è definitivo, poiché vedrà un voto da parte degli iscritti su Rousseau, non vuol dire che automaticamente ci dobbiamo alleare nei comuni. Anzi nessuno ci costringe a farlo. Visto che lo stesso Emiliano si professa libero dallo stesso Pd, si comprende che l’esperimento non è propriamente col Pd pugliese che per altro nemmeno ci vuole in maggioranza e che anzi a mio avviso continua a mandare queste note con un solo fine: ostacolare una eventuale nomina di Rosa Barone ad assessore, un contrappeso troppo fastidioso per il loro modo di fare politica.

-le alleanze sui comuni saranno scelte dal M5S locale, ad oggi visto l’atteggiamento da “maestrini” del PD foggiano escludo che una alleanza con loro sia possibile.

-nemmeno due settimane fa proprio la maggior parte dei sindaci afferenti al cerchio magico del Pd provinciale tra gli altri: Michele Merla, Rocco Di Brina e altri, hanno firmato una vergognosa e velata lettera contro noi eletti del M5S rei a loro dire di minare la serenità del Parco Nazionale del Gargano e contro il nostro Ministro Sergio Costa reo a sua volta, di non nominare il Consiglio Direttivo del Parco, quando ad oggi sanno benissimo che l’impasse creata al Parco ha un solo nome e cognome: Pasquale Pazienza. Il

Presidente. Che con il licenziamento anticipato rispetto il periodo di prova della direttrice, ha creato un lassismo dell’Ente, alle prese ora con ricorsi pendenti al Tribunale e ispezioni passate del Ministero per atti e procedure errate. È questa la serietà di chi non approfondisce nel Pd? E che si allinea per altro al Parco con la Lega?

-un mese fa a seguito della denuncia di Rosa Barone sulla presunta compravendita dei voti, il Pd locale (mai citato ma preso da una overdose di presenzialismo) rispose che le nostre campagne elettorali portano a voti “poco ragguardevoli”, mentre ora vogliono collaborare con chi secondo loro ha voti “poco ragguardevoli” poichè stranamente iniziano a pensare che in effetti siamo una forza determinante ai vari livelli. Delle due l’una.

Concludo. Fino a quando sarà questo l’atteggiamento, fino a quando lo spirito è mettersi in cattedra la vedo molto lontana la possibilità di un campo allargato foggiano. C’è bisogno di umiltà e voglia di parlare di temi per i cittadini, se invece il fine del Pd locale è quello di preservare solo potere e status quo, credo che potranno a lungo rimanere soli. Il caso Matera dovrebbe insegnarli qualcosa.”

Così in una nota l’europarlamentare del M5S Mario Furore.