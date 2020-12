Furto auto USCA a San Severo, Miglio: “Ritrovata”

San Severo, 01 dicembre 2020. “La Fiat Panda dell’USCA è stata ritrovata mezz’ora fa. Un plauso alle Forze dell’Ordine”. Lo comunica il Sindaco Francesco Miglio attraverso un post diramato dalla pagina ufficiale Facebook, in relazione al furto di una Panda di servizio dell’USCA, l’autovettura in uso ai medici per effettuare visite domiciliari ai pazienti Covid, registrato ieri pomeriggio. L’auto era equipaggiata di saturimetro, manometro, borsa dei farmaci ed altra dispositivi medici. Miglio aveva rassicurato che l’episodio criminoso non avrebbe comportato “il rallentamento dell’attività”, annunciando che il Comune di San Severo avrebbe concesso in uso “sin da subito i pochi veicoli di sua proprietà a disposizione dell’ASL per dare seguito all’assistenza ai malati covid non ospedalizzati”.