Giovanni Schiavone confermato presidente regionale AGCI

L’assemblea ha inoltre proceduto all’elezione degli organi dell’Associazione previsti dallo statuto. A comporre il Consiglio direttivo sono: Giovanni Schiavone; Antonella Sciacovelli; Fabio Spadaccino; Pasquale Pappalardo; Fabio Carità; Michele La Torre; Matteo Olivieri; Aldo Sammarelli; Angelo Candita; Emilio Palumbo; Daniele Arena; Alfredo Spalluto; Guglielmo Corallo; Giuseppe De Matteis; Claudio Longo; Nicola Pagnelli; Anna Semeraro; Elisabetta Basile; Carla Coccia; Michele Centonza; Bartolomeo Gaggiano; Franco Minervini; Omar Tito; Elisabetta Dell’Olio; Damiano Minervini.

L’Ufficio di Presidenza è così composto: tre vice-presidenti quali Antonella Sciacovelli, Pasquale Pappalardo e Emilio Palumbo. Inoltre ne fanno parte: Daniele Arena; Fabio Spadaccino; Fabio Carità; Michele La Torre; Aldo Sammarelli; Angelo Candita; Guglielmo Corallo; Elisabetta Dell’Olio e Damiano Minervini. Revisore unico AGCI Puglia è Pietro De Martinis.

Designati i rappresentanti ai congressi nazionali di settore: AGCI solidarietà – Michele La Torre; AGCI Culturalia – Aldo Sammarelli; AGCI Agrital – Angelo Candita (agricoltura) e Pasquale Pappalardo (pesca) i quali vengono indicati responsabili regionali dei rispettivi settori, Matteo Fasanella (forestale); AGCI produzione e lavoro – Antonella Sciacovelli; AGCI servizi – Franco Minervini; AGCI credito e finanza – Antonio Pace; AGCI sviluppo urbano – Fabio Spadaccino. Per il Movimento Donne AGCI Puglia designata Alessia Stabile.

I referenti territoriali per la pesca sono: per le aree salentine-compartimenti Brindisi-Gallipoli: Giuseppe De Matteis e Claudio Longo; compartimento Brindisi: Nicola Pagnelli; compartimento Taranto: Emilio Palumbo; compartimento Bari: Vincenzo D’Alessio e Vito Romanazzi; compartimenti Molfetta e Barletta: Elisabetta Dell’Olio; compartimento Manfredonia: Pasquale Pappalardo, Mario Coccia e Giuseppe Schiavone. Per le ricerca, infine, Guglielmo Corallo.