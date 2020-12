I vantaggi della scuola online: libertà e flessibilità nella frequenza

Per chi desidera studiare ma non ha più l’età o il tempo di frequentare una scuola diurna o serale, per chi vuole recuperare gli anni di studio perduti e ottenere un diploma, o anche per i giovani, che spesso non amano studiare poiché non si trovano bene con gli insegnanti o con i compagni, la possibilità di frequentare una scuola online e di diplomarsi senza alcun obbligo di seguire le lezioni, è di estrema importanza.

La possibilità di frequentare videolezioni, webinar, corsi individuali e di gruppo, e di ottenere un diploma di scuola superiore, la licenza media o addirittura una laurea universitaria, si sta diffondendo anche in Italia, grazie all’utilizzo dei dispositivi mobili, come tablet e notebook, e all’ulteriore presenza di una connessione web sempre più veloce e stabile.

Per comprendere i vantaggi di questa scuola online, basti pensare alla possibilità di seguire le lezioni in qualsiasi momento e luogo, ovunque vi sia una connessione internet, senza il vincolo degli orari, che spesso impedisce di seguire regolarmente un corso di studi.

Recuperare con successo gli anni scolastici perduti

Grazie alla scuola online, gli studenti che hanno perso un anno o gli ex studenti che desiderano riprendere il percorso interrotto e ottenere un diploma, possono facilmente raggiungere il loro obiettivo, grazie alla possibilità di sostenere direttamente gli esami per l’anno scolastico da cui hanno intenzione di ripartire.

Non c’è alcun obbligo di frequenza: le lezioni online possono essere seguite con successo in ogni momento e ovunque, con ampia possibilità di personalizzazione, scegliendo tra lezioni individuali e incontri di gruppo.

In ogni caso, gli studenti possono sempre contare sulla presenza di docenti qualificati e disponibili, sempre pronti ad offrire assistenza e aiuto per qualsiasi dubbio o incertezza.

Nel mondo della scuola e dell’istruzione, la richiesta dei corsi online, sia per conseguire un diploma di maturità, sia per specializzarsi in un determinato settore, si sta sempre più espandendo, a causa di una richiesta da parte del mercato del lavoro di figure competenti e professionali.

Inoltre, per partecipare a concorsi pubblici e per accedere a posti di responsabilità è necessario essere in possesso di un diploma riconosciuto dallo stato italiano.

Una vasta scelta di percorsi di studio per diplomarsi

La scuola online mette a disposizione dei propri studenti una scelta formativa molto ampia: si tratta praticamente di tutte le scuole superiori riconosciute che permettono attualmente di ottenere un diploma. È possibile frequentare, o riprendere a frequentare, un liceo tradizionale o uno dei licei istituiti in questi ultimi anni, così come un istituto tecnico o professionale, e raggiungere rapidamente e senza problemi il proprio obiettivo.

Infatti, una delle ragioni che convince molti studenti a frequentare una scuola online è quella di poter facilmente ottenere il diploma desiderato in un tempo molto più breve dei classici cinque anni.

Una soluzione molto interessante per chi ha interrotto gli studi e soprattutto per gli studenti lavoratori, che possono migliorare la loro situazione professionale arrivando a seguire il programma di quattro anni in un unico anno. (nota stampa)