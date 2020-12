Ischitella: Il parroco benedice l’Istituto comprensivo Pietro Giannone

Gargano 30 Novembre 2020 Questa mattina si è svolta la benedizione del complesso scolastico Pietro Giannone. L’iniziativa, voluta dal dirigente scolastico e gli insegnanti, è stata quella di dar vita a una collaborazione con tutte le realtà presenti nel territorio, compresa la chiesa, affinché i ragazzi con prudenza vengano guidati nel rispetto delle regole.

Il parroco Don Berardino Iacovone ha benedetto l’ingresso principale dell’istituto, dove circa tre settimane fa si è temuto per l’incolumità degli alunni, per via di un’esplosione al quadro elettrico generale.

Articolo di Vittorio Agricola