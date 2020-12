Landella: “Grazie Franco Di Giuseppe per quello che hai fatto”

Foggia, 01 dicembre 2020. “Ho appreso della decisione dei Franco Di Giuseppe di dimettersi dal ruolo di co-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per ritirarsi a vita privata. A lui mi lega un profondo sentimento di stima e amicizia. E’ stato un protagonista di spessore della politica di Foggia e della Capitanata a cavallo tra i due secoli e ha rappresentato il territorio con professionalità, efficienza e costante impegno. Ha riscosso apprezzamenti bi-partisan sia quando è stato chiamato a rappresentare la sua terra alla Camera dei Deputati, alla Regione Puglia e nel Consiglio comunale di Foggia, sia quando ha portato avanti con correttezza e lealtà le ragioni della sua parte politica.

Anni caratterizzati da importanti conquiste per lo sviluppo e la crescita economica della propria terra. Franco Di Giuseppe si è sempre contraddistinto per correttezza, eleganza e raffinatezza, uniti ad un indiscusso acume politico, unanimemente riconosciuti tanto dagli alleati quanto dagli avversari. La città di Foggia gli è riconoscente per il lavoro svolto in tutti questi anni”.

Lo dice in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella.