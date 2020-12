‘Ma non mi dire mai’. Barone: “Esito positivo dell’incontro con Emiliano”

Foggia, 01 dicembre 2020. “L’interlocuzione avviata oggi è il l’inizio del percorso condiviso per la realizzazione di una serie di punti programmatici che riteniamo di fondamentale importanza per i pugliesi”. Lo dice in una nota la consigliera Rosa Barone.

“Abbiamo ottenuto un primo importantissimo risultato: su nostra sollecitazione il presidente Emiliano si è impegnato ad approvare oggi la delibera di Giunta per l’erogazione del contributo straordinario Covid per le persone disabili, in modo da coprire tutta la platea degli aventi diritto. Parliamo di un intervento che è il primo passo di un cammino di maggiore attenzione nei confronti della disabilità e a volto al potenziamento dell’assistenza, sulla scia di quanto più volte richiesto nella scorsa legislatura. Lo ribadiamo ancora una volta: quello che ci interessa è solo il bene dei pugliesi, al di là della polemica politica. Per questo vogliamo continuare il dialogo in questa direzione con la maggioranza, in modo da poter annunciare al più presto altri risultati su cui da tempo ci battiamo”.